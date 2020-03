L'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle signore prosegue tutti i giorni nel pomeriggio della rete ammiraglia Rai. Anche mercoledì 25 marzo andrà in onda un nuovo atteso episodio della soap opera, che si preannuncia ricchissimo di colpi di scena e sorprese che non deluderanno le aspettative dei vari fan. In particolar modo vedremo che Marta continuerà a portare avanti il suo piano segreto che prevede la partenza per Parigi mentre Ravasi cercherà in tutti i modi di affrettare le sue nozze con Adelaide.

Il Paradiso delle signore, spoiler 25 marzo: Marcello e Roberta si ritrovano insieme

Nel dettaglio, le anticipazioni di questo nuovo episodio de Il Paradiso delle signore che verrà trasmesso il 25 marzo su Rai 1, rivelano che Marcello e Roberta si lasceranno andare a dei nuovi momenti di forte intimità e proprio in uno di questi, l'uomo confesserà alla sua amata di aver sofferto moltissimo nel momento in cui l'ha persa e ne ha dovuto fare a meno.

Adesso, però, i due si sono ritrovati e sembrano essere realmente disposti a non perdersi più.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della soap opera pomeridiana rivelano che Marta continuerà a portare avanti il suo piano in gran segreto. La donna vuole partire alla volta di Parigi ma non confesserà il vero motivo del suo viaggio, tenendolo nascosto anche a suo marito. In realtà, infatti, Marta vuole raggiungere la capitale francese per poter conoscere un famoso medico che potrebbe darle una mano per cercare di restare incinta.

Riuscirà a coronare il suo sogno, nonostante i medici le abbiano detto che non potrà più avere dei figli?

Ravasi accelera le nozze con Adelaide per i suoi debiti

E poi ancora occhi puntati sull'astuto avvocato Ravasi, il quale continuerà a mettere alle strette l'ignara Adelaide. L'uomo, infatti, cercherà in tutti i modi di accelerare la data delle nozze con la donna. Peccato, però, che il suo scopo non sia quello di coronare al più presto questo sogno per amore, bensì perché deve risanare i suoi guai dal punto di vista finanziario e da questo punto di vista le nozze con Adelaide sono fondamentali.

E alla fine Ravasi riuscirà nel suo intento, dato che convincerà Adelaide ad affrettare la data scelta per le nozze.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 25 marzo, inoltre, rivelano che si tornerà a parlare anche della delicata vicenda che sta vivendo Federico. Anche per lui, il verdetto dei medici non è stato dei migliori: non potrà più camminare per il resto della sua vita. Eppure in questo nuovo episodio della soap opera si riaccenderà la speranza per il giovane Cattaneo: un'operazione innovativa potrebbe permettergli di tornare di nuovo a camminare.