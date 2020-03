Gli spoiler della nota soap Beautiful riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda negli Stati Uniti d'America, Sally Spectra si ritroverà ad affrontare la sua grave malattia e sarà aiutata da Katie Logan. Successivamente la Spectra rischierà di essere licenziata, ma la Logan avrà un'idea per sistemare la situazione.

Katie vicina a Sally

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Katie Logan vorrà aiutare Sally Spectra a trascorrere le sue ultime settimane di vita felicemente.

Katie si ritroverà ad assistere la stilista per puro caso e diventerà la sua unica confidente. La Logan spingerà la Spectra a non arrendersi alla diagnosi della malattia e le consiglierà di cercare altrove dei nuovi pareri medici. Nel frattempo Sally non avrà ancora confessato alla sua famiglia le sue reali condizioni di salute, così Katie cercherà di convincerla a confidarsi con i propri cari, per avere anche la loro vicinanza in un momento decisamente difficile. La Spectra, però, non vorrà rivelare a nessuno di essere malata, la donna vorrà tenere fuori dalla questione soprattutto Wyatt, poiché l'uomo l'ha lasciata per Flo Fulton, pertanto vorrà evitare di ricevere la sua compassione.

Frattanto Sally sarà ignara del fatto che Katie ha già informato sia Wyatt, sia Bill Spencer, riguardo la sua malattia.

La Spectra rischia il licenziamento

Sally rischierà di essere licenziata da Ridge, poiché non è riuscita a realizzare dei bozzetti per la sua nuova collezione che convincessero lo stilista e Steffy. Quest'ultima rimarrà meravigliata dal risultato assai scadente del lavoro della Spectra, così le chiederà il motivo per il quale non è riuscita a portare a termine un risultato soddisfacente.

La Forrester non saprà ancora che Sally in realtà è malata, ma lo scoprirà poco dopo tramite Katie, la quale non perderà l'occasione per annunciare la triste notizia anche a Ridge, poiché vorrà evitare che la Spectra sia licenziata ingiustamente. Successivamente Ridge salverà alcuni dei bozzetti di Sally per includerli nella sua prestigiosa linea 'Couture'. Poi la Spectra scoprirà il bel gesto dello stilista e sarà notevolmente stupita e felice.

Brooke vuole riconciliarsi con Ridge

Ridge dovrà affrontare i suoi problemi personali con Brooke, la quale sembrerà essere assai propensa ad una definitiva riconciliazione con l'uomo. In seguito Thomas sarà ormai pronto a dimenticarsi di Hope e ad iniziare una nuova vita al fianco di Zoe Buckingham. Poi Brooke riuscirà a perdonare finalmente il figliastro, ma inizierà ad avere alcuni dubbi sulle vere intenzioni di Thomas.