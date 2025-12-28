Sarp non accetterà che Nezir paghi gli studi dei suoi figli nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Non voglio": dirà seccamente a Bahar.

Le anticipazioni tv rivelano che dopo la sua morte Nezir lascerà tutti i suoi soldi in un fondo destinato agli studi di Doruk e Nisan. Bahar ne sarà entusiasta ma quando ne parlerà con Sarp tutto cambierà: lui non sarà disposto ad accettare il generoso dono.

Bahar e Sarp di nuovo insieme a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che la vita di Bahar cambierà rapidamente dopo un tragico evento.

Hatice perderà la vita in un brutto incidente stradale che coinvolgerà anche Arif e Sarp. Bahar sarà ricoverata in ospedale con tutti loro quando riceverà la notizia che sua madre non ce l'ha fatta e le crollerà il mondo addosso. Arif sarà sopraffatto dai sensi di colpa perché era alla guida e l'uomo rifiuterà ogni aiuto legale da parte di Kismet. Anche se nessuno sporgerà denuncia contro di lui, Arif chiederà di andare in carcere per pagare. Sarp sarà in terapia intensiva e in gravi condizioni e questo farà capire a Bahar la sua importanza nella sua vita. Quando suo marito inizierà a riprendersi, Bahar andrà a trovarlo nella sua stanza e tra loro rinascerà la speranza di un futuro insieme. I due decideranno di ricominciare una volta dimessi dall'ospedale e inizieranno a fare progetti.

Sarp, però, non perderà quel lato possessivo che da sempre lo ha caratterizzato. Quando vedrà Arif, per esempio, gli basterà un'occhiata per provocarlo in segno di vittoria per essere tornato con Bahar.

Il dono di Nezir dopo il suo addio

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar sarà ricoverata nella stanza con Sarp quando riceverà una telefonata che la lascerà senza parole. La donna apprenderà che Nezir ha pagato una scuola prestigiosa per Doruk e Nisan e sarà al settimo cielo. Appena chiuderà la telefonata, Sarp chiederà a sua moglie con chi stesse parlando e lei gli spiegherà tutto. "Nezir ha donato tutti i suoi soldi per gli studi di Doruk e Nisan", dirà Bahar, "Andranno ad un college privato".

Sarp sarà indignato "No, non voglio", dirà spegnendo l'entusiasmo di Bahar che insisterà dicendogli che si tratta di un'ottima occasione per il futuro dei loro figli. Sarp, però, resterà della sua idea: "Non possiamo accettare, non prenderemo i soldi di quell'uomo". Bahar ripeterà a suo marito che Nezir voleva davvero bene ai bambini, ma lui non vorrà saperne.

Perché Sarp non vuole accettare il dono di Nezir?

Nelle puntate de La forza di una donna andate in onda in Italia, Sarp è stato vittima di un imbroglio. Munir, infatti, gli ha chiesto di trasferire tutti i suoi soldi a Suat perché glielo aveva ordinato Nezir. In realtà Korkmaz non c'entra nulla con questa storia e quando verrà a saperlo non esisterà a togliere la vita a Suat. Sarp, tuttavia, a causa dell'incidente e del ricovero in ospedale, non ha avuto tempo di chiarire e pensa ancora che Nezir lo abbia punito.