Oggi, 4 marzo, andrà in onda la prima puntata settimanale del trono over di Uomini e donne. Gemma Galgani sarà ancora protagonista della "disperata" ricerca di Tina Cipollari, che sta scandagliando l'intero stivale per riportare in studio gli ex della dama torinese, avuti all'interno del programma. Spazio anche a Valentina, che questa settimana è uscita con Matteo e Salvatore.

Uomini e Donne, anticipazioni: Tina litiga con un signore del pubblico

Nell'appuntamento odierno del dating show, Tina avrà uno scontro a fuoco con una vecchia conoscenza del pubblico: un signore, super fan di Gemma Galgani, che un po' di tempo fa le disse: "Sei grassa e ingrasserai sempre di più".

Proprio per questo motivo nascerà la furiosa lite: l'uomo chiederà a Tina come mai non si è più pesata, allora l'opinionista lo inviterà a fare altrettanto al centro dello studio. Sarà così che la bilancia farà il suo ingresso.

Per quanto riguarda Gemma, anche oggi in studio arriveranno alcuni suoi ex pronti a raccontare le vicissitudini avute con la dama. Uno tra questi, Paolo Bastillo, dichiarerà: "Baciati ci siamo baciati". Sarà vero? Altri dichiareranno che con la Galgani c'è stato qualcosa di più, ma la dama negherà.

Al centro dello studio, poi, ci sarà Valentina. La dama, durante la settimana, è uscita con i due cavalieri che, due settimane fa, sono accorsi in studio per conoscerla, ovvero Matteo e Salvatore. La dama di Anzio ammetterà che uno de cavalieri ha fatto una cosa ritenuta, a suo modo di pensare, eccessiva. Mentre Matteo dirà che non è scattato qualcosa, visto che la dama non gli ha dato "il permesso" di essere sé stesso.

Per questo motivo, l'atteggiamento di Valentina verrà giudicato da Tina e la nuova dama Valentina D. L'appuntamento con Uomini e Donne è per le 14:45 su Canale 5.