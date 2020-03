Mercoledì 18 marzo su Canale 5 è stata trasmessa una nuova puntata del Grande Fratello Vip 4. Nonostante la puntata si sia svolta in un clima surreale, a causa dell'emergenza sanitaria in corso in Italia e nel mondo, non sono mancati i colpi di scena. Tra i numerosi litigi tra i vari concorrenti e una doppia eliminazione, è stato decretato il primo finalista. Sebbene Sossio Aruta a gran sorpresa è riuscito a volare in finale, il gieffino non ha gradito di non essere stato salvato da Valeria Marini.

Nella puntata di ieri, sono stati due i concorrenti eliminati. Per decretare il secondo gieffino in nomination, si è attivata una catena di salvataggio. Quando è arrivato il turno di Valeria Marini, la showgirl sarda tra Sossio e Licia Nunez, ha deciso di salvare quest’ultima.

La decisione della Marini è scaturita per una questione di coerenza. Durante la diretta infatti, quando Licia ha avuto l’ennesimo scontro con Antonella Elia, Valeria ha spezzato una lancia in favore dell’attrice.

Confessionale di ‘fuoco’ per Sossio Aruta

La scelta di Valeria Marini non è affatto piaciuta a Sossio Aruta. L’ex calciatore era convinto che Valeria lo salvasse, poiché i due hanno instaurato un ottimo rapporto a Temptation Island. L'uomo è rimasto male per il gesto della Marini.

Mentre nella serata di ieri, Sossio sembrava aver accettato le scuse da parte della sua coinquilina, oggi il gieffino è stato protagonista di un confessionale di ‘fuoco’.

Il primo finalista del reality-show ha utilizzato parole tutt’altro che carine nei confronti dell’ex gieffina: “Mi stavi quasi condannando”. Poco dopo l’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha rincarato la dose: “Io con Valeria Marini non ci voglio più avere a che fare, sinceramente.” Sossio Aruta è rimasto molto deluso per questo tradimento di amicizia da parte di Valeria Marini.

Ursula Bennardo interviene su IG

Lo sfogo di Sossio Aruta è andata in onda nel daytime di giovedì 19 marzo. A quanto pare Ursula Bennardo non ha condiviso le parole di Sossio. Al contrario la compagnia di Aruta attraverso una Instagram Stories, è scesa in campo per difendere Valeria Marini.

La Bennardo ha compreso il comportamento della showgirl sarda, di fronte alla situazione che si era venuta a creare nella casa più spiata d’Italia: “In quel momento hai pensato che Licia non l’avrebbe salvata nessuno. Mentre Sossio eri convinta di sì”. Inoltre Ursula ha ribadito il rapporto di amicizia, che ha con l’ormai ex gieffina.

Infine l’ex dama di Uomini e Donne ha concluso dichiarando, che tutto questo è un gioco e anche il suo compagno lo sa. Poi ha ribadito il suo affetto per Valeria Marini: “Ti voglio bene e so quanto tieni a noi”.