Le trame delle nuove puntate di Forbidden fruit in programma da lunedì 18 a sabato 23 maggio in prima visione su Canale 5 rivelano che Nadir perderà la vita per mano di Sahika. Halitcan, invece, finirà in ospedale, suscitando la preoccupazione di Yildiz.

Nadir rifiuta di lavorare con Sahika

Yigit scoprirà che Lila è stata lasciata dal suo fidanzato. Il giovane, a questo punto, deciderà di stare vicino alla ragazza. Intanto Yildiz si recherà a trovare Halit nella sua abitazione. La donna inviterà Aysel a fare la spesa e cucinare per loro.

Nadir, invece, rifiuterà di lavorare con Sahika, che rimasta sola e delusa organizzerà un piano di vendetta.

Allo stesso tempo, Ender e Yildiz celebreranno la fine del ricatto dell'imprenditore. Entrambe le donne festeggeranno per essersi lasciate alle spalle Nadir, inclusa Sahika in procinto di tornare in Svizzera.

Halitcan finisce in ospedale

Le anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit rivelano che Nadir perderà la vita. Ender e Yildiz punteranno il dito contro Sahika. I sospetti della due donne risulteranno essere fondati poiché la darklady porrà fine alla vita dell'imprenditore, avvelenando con un liquore adulterato. Al funerale di Nadir, i presenti scopriranno che Sahika era diventata sua moglie. Kaya non crederà all'amore provato dalla sorella per il defunto imprenditore.

Yildiz, invece, festeggerà il primo dentino di Halitcan con una cena in famiglia.

L'evento sarà rimandato poiché il bambino verrà portato in ospedale a causa di una febbre elevatissima.

Halit, intanto, accetterà di lavorare come contabile di un supermarket. L'imprenditore verrà umiliato pubblicamente dopo non essere riuscito a pagare il conto del ristorante. Infine Yigit inizierà a lavorare nel bar dell'università pur di stare vicino a Lila.

Yigit ha spezzato il cuore di Lila

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden fruit andate in onda ad inizio maggio in televisione, Yigit ha spezzato il cuore a Lila su ordine di Sahika ma ne ha sofferto moltissimo. Il giovane si è opposto con tutte le sue forze a firmare le carte del divorzio. Il figlio di Ender è apparso determinato a riconquistare il cuore della sua amata.

Quest'ultima non è riuscita a passare sul fatto che Yigit l'abbia abbandonata in mezzo alla strada. I due hanno deciso di chiudere la loro storia per sempre. Il ragazzo ha deciso di raggiungere la Svizzera per proseguire i suoi studi. Lila non ha preso bene la decisione ed ha scelto di raggiungerlo in aeroporto per fargli una sorpresa che non ha avuto l'effetto desiderato. Infine Halit e Yildiz hanno posto fine al loro matrimonio in seguito al tradimento di lui con Leyla.