La seconda puntata di Amici 2020, andata in onda venerdì 6 marzo su Canale 5, ha avuto un'atmosfera decisamente particolare. I ragazzi e la giuria, accompagnati dalla conduttrice Maria De Filippi, hanno, infatti, dato vita alla puntata senza le urla e gli applausi del pubblico che da sempre caratterizzano il programma e determinano il consenso o la critica verso esibizioni e parole dei componenti esterni. La scelta è stata fatta per rispettare le direttive riguardo alla delicata situazione di emergenza sanitaria: anche il rapporto con gli ospiti esterni è stato forzatamente 'freddo' (saluti a distanza e niente baci o abbracci).

Talisa eliminata: nella sfida finale con il cantante Jacopo la ragazza ha avuto la peggio

La prima puntata, trasmessa sulla rete Mediaset venerdì 28 febbraio, aveva visto una doppia eliminazione (dei cantanti Martina e Francesco) mentre questo secondo appuntamento con il celeberrimo talent show condotto da Maria De Filippi ha determinato l'interruzione del percorso e l'abbandono del programma della ballerina più giovane di quest'anno: Talisa Ravagnani.

I giovani artisti di Amici 2020 si sono cimentati in varie sfide giudicati dal pubblico a casa, dalla giuria esterna formata da Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Loredana Bertè, dai professori che li hanno seguiti tutto l'anno e dai due super giudici del 'var' Luciano Cannito (per il ballo) e Peppe Vessicchio (per il canto).

Non sono mancati i momenti di 'tensione' come lo scambio di battute tra la maestra di canto Anna Pettinelli ('aiutata' da Gabry Ponte) e Loredana Bertè. Quest'ultima, infatti, ha criticato la cantante Gaia perchè non è soddisfatta delle sue doti canore e della sua eccessiva interpretazione dei brani. Per questo motivo la Bertè le ha assegnato un brano di Luigi Tenco che la ragazza ha dovuto interpretare senza nessun tipo di modifica che rendesse il brano più 'suo'.

Loredana non è stata, però, soddisfatta: "poteva impegnarsi di più".

La puntata si è, inoltre, aperta con una pesante punizione chiesta dal maestro di ballo Timor nei confronti del ballerino Nicolai che, durante la settimana, si è presentato spesso in ritardo a lezione: il ballerino è, infatti, andato a rischio eliminazione e non si è esibito per tutta la sera.

Gli ospiti della puntata sono stati Fabrizio Moro, Mahmood, Albano e Romina e Sabrina Ferilli che, collegata da casa, ha creato simpatici siparietti con l'amica storica e conduttrice del programma Maria De Filippi.

All'ultima sfida della gara la ballerina Talisa ha perso contro il cantante Jacopo che, quindi, passa alla terza puntata di venerdì 13 marzo insieme alle cantanti Gaia, Giulia e Nyv ed ai ballerini Valentin, Javier e Nicolai.