Benedetta Rossi, la popolare foodblogger e ideatrice della pagina social Fatto in casa, è stata offesa in modo pesante su Twitter. Una grande moltitudine di insulti che riguardano l'aspetto fisico e la personalità dell'esperta della cucina homemade, che avrebbe risposto prontamente all'account dell'hater. In realtà, si è scoperto che a scagliarsi duramente contro il leone da tastiera era il marito Marco. Quest'ultimo, infatti, è intervenuto con una Instagram Stories per spiegare tutta la verità sulla situazione.

La verità sul botta e risposta tra Benedetta Rossi e l'hater

Oggi, martedì 14 aprile 2020, esattamente dopo il giorno di Pasquetta, un hater di Twitter si è scagliato duramente contro Benedetta Rossi, utilizzando appellativi offensivi come 'cretina' e non solo. La foodblogger però non sarebbe rimasta in silenzio e avrebbe replicato a tono, dando dell' ''imbecille'' al leone da tastiera. Tale reazione è stata davvero inaspettata ed è finita tra gli hashtag più di tendenza su Twitter. Poco più tardi, però, è intervenuto il marito della foodblogger che ha spiegato con una Storia su Instagram: "Il tweet l'ho scritto io all'una e mezza di notte".

Riguardo all'utente in questione, l'uomo ha precisato:

"Non ha ancora chiesto scusa. Bisogna essere signori e ironici ma ci vuole anche un po' di rispetto per le donne". Dopodiché, la parola è passata alla foodblogger marchigiana che si è detta piuttosto spaventata dalla situazione, ma allo stesso tempo ha precisato che non si fa intimidire dalle cattiverie scritte dai cyber bulli. Qualche fan di Benedetta, rimasto colpito dalla situazione, ha commentato così: "Raga vi prego per un attimo ho pensato fosse Benedetta Rossi".

Poi qualcun altro ha espresso la sua dopo che ha scoperto la verità divertente sul botta e risposta tra l'hater e la foodblogger: "Comunque i tweet sono stati scritti dal marito di Benedetta Rossi. Il vero asfaltatore è lui".

Chi è esattamente la foodblogger Benedetta Rossi

Benedetta Rossi è nata a Porto San Giorgio, in provincia di Fermo nel 1972.

Dopo aver terminato gli studi, ha cominciato a lavorare come cameriera e aiuto cuoca, per poi dedicarsi all'agriturismo di famiglia aperto negli anni '90. Poi ha deciso di aprire un agriturismo tutto suo assieme al marito Marco, con cui vive nelle Marche. Nel 2016 è sbarcata sui social, dove ha iniziato a condividere con gli utenti le sue ricette. In seguito ha aperto la pagina social Fatto in casa da Benedetta , grazie alla quale deve il suo notevole successo. Un paio di anni fa, Benedetta è approdata in tv con la trasmissione culinaria Fatto in casa per voi, in onda su Food Network.