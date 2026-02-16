Nelle ultime puntate di Uomini e donne che sono andate in onda il cast è cambiato molto: soltanto il 16 febbraio, infatti, due cavalieri hanno deciso di uscire di scena per mancanza di interesse nei confronti delle dame del parterre. Gabriele è stato il primo ad andare via dopo aver ricevuto un altro "no" da Sara Gaudenzi, invece Arcangelo Passirani ha salutato tutti dopo la scelta emozionante di Mauro e Tiziana.

Il rifiuto della tronista di Uomini e donne

La puntata di Uomini e donne del 16 febbraio è stata l'ultima per due cavalieri del cast: il primo ad annunciare il suo addio al programma è stato Gabriele, che era nel parterre da poche settimane.

"Ho visto che ti sei avvicinato a Sara, cose le hai detto?", ha chiesto Maria De Filippi dopo un ballo.

"Le ho ripetuto che mi piace solo lei, quindi se non mi vuole conoscere io vado via. Non mi interessa nessun'altra", ha replicato il protagonista del trono Over senza girarci troppo intorno.

La tronista ha ringraziato l'uomo per i complimenti, ma non ha accettato di frequentarlo: a questo punto lui ha salutato tutti ed è uscito tra gli applausi.

L'emozione per Mauro e Tiziana in studio

Il 16 febbraio il pubblico di Canale 5 si è emozionato con la scelta di Mauro e Tiziana: il cavaliere ha chiesto alla dama di andare via insieme in modo molto romantico, e anche in studio c'è stato chi si è commosso.

Arcangelo si è complimentato con la nuova coppia e poi ne ha approfittato per annunciare che anche lui lascia Uomini e donne definitivamente.

"Sono venuto qui per provare emozioni, ed è da molto tempo che non succede. Preferisco andarmene", ha detto l'imprenditore prima di dileguarsi rapidamente.

In neppure un'ora, dunque, due protagonisti del trono Over hanno abbandonato il programma e nessuno ha provato a trattenerli.

La sparizione di Federico Mastrostefano

Se Gabriele e Arcangelo sono andati via facendo un annuncio davanti alle telecamere, Federico è sparito dallo studio da una puntata all'altra.

Il cavaliere che è stato tra i protagonisti assoluti della prima parte della stagione di Uomini e donne in corso, infatti, manca da molte settimane e in rete si dice che attualmente non farebbe parte del cast.