La modella Gigi Hadid ha confermato poche ore fa al Jimmy Fallon Show di aspettare un bambino. La gravidanza è di 20 settimane e il padre è il fidanzato e cantante Zayn Malik. Zayn, Gigi e le loro famiglie si dicono estremamente emozionati e felici per questa nuova aggiunta alla famiglia.

Gigi Hadid è incinta

Gigi Hadid è stata ospite allo show di Jimmy Fallon, che date le circostanze viene registrato in remoto. La modella era in collegamento dalla fattoria di famiglia in Pennsylvania dove sta passando la quarantena con la famiglia e il fidanzato Zayn Malik.

Quando Jimmy Fallon si è congratulato per la sua gravidanza la modella ha risposto 'Grazie mille. Avremmo voluto diffondere la notizia con i nostri tempi, ma siamo comunque felici che ora tutti lo sappiano e che sia stata accettata nel miglior modo possibile.' La modella racconta che lei e Zayn Malik, il padre del bambino, sono estremamente felici per questo figlio. 'Nonostante la situazione sono davvero molto felice di passare tutto il mio tempo con Zayn e la mia famiglia e potermi godere questa gravidanza giorno per giorno.

Essere presente con tutta me stessa' aggiunge la modella. Dopo il suo collegamento moltissime celebrità si sono congratulate con la coppia per la bellissima notizia tra cui la fashion designer Donatella Versace.

'Durante la gravidanza ho moltissima voglia di bagles'

La modella racconta che la sua voglia in questa gravidanza sono i Bagles, che al momento mangia regolarmente tutti i giorni. Racconta al Jimmy Fallon Show che anche la sua torta di compleanno era stata fatta a forma di bagle.

'Ero già super felice che la mia torta fosse fatta a forma di bagle. Poi ho anche scoperto che Buddy il Boss delle Torte ha fatto personalmente la mia torta. Lui per me è un genio'. La torta al suo interno era fatta di crema di burro con gocce di cioccolato ed è stata servita durante il brunch di compleanno. Gigi Hadid ha poi fatto ridere il conduttore Jimmy Fallon facendo una impersonificazione di Buddy 'Il boss delle torte' di cui la modella è una grande fan.

Poi ha aggiunto 'Ero emozionata. Non so se sono gli ormoni o tutte le emozioni causate da questa quarantena, ma quando mi hanno detto che la torta era di Buddy non riuscivo a smettere di piangere. Piangevo letteralmente ogni cinque minuti. Erano lacrime di felicità. Ero così onorata che lui avesse usato il suo tempo durante la quarantena per fare personalmente la mia torta'. La modella ha condiviso con lo show una foto di lei durante la sua festa di compleanno mentre piangeva davanti al suo gigante bagle. La coppia non ha ancora confermato se il bambino sia maschio o femmina ma i social sono già in fermento.Secondo molti sarà una bambina per i dettagli rosa alla festa di Gigi, in particolare per la spilla che la modella portava sul petto con scritto 'girl'.