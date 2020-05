Giulia De Lellis fa parlare ancora una volta di sé: nella serata di ieri, giovedì 21 maggio, la ragazza ha usato i social network per far sapere di essersi appena lavata i capelli con il detersivo per piatti per provare a sgrassarli. Dopo aver visto i commenti ironici che sono apparsi sul web sul suo inaspettato gesto, l'influencer ha chiesto aiuto ai parrucchieri che la seguono su Instagram per sapere se ha commesso un grave errore oppure no.

Il gesto di Giulia De Lellis fa discutere

Sono bastate un paio di Stories che Giulia De Lellis ha pubblicato su Instagram alcune ore fa a scatenare l'ironia incontenibile di molti utenti della rete.

La giovane, rientrata a casa di Andrea Damante dopo un'intensa giornata di lavoro, ha deciso di lavarsi i capelli con un prodotto non proprio convenzionale. Dopo aver precisato che alcuni hair stylist le avevano unto la chioma con qualsiasi tipo di olio durante lo shooting fotografico che ha fatto per un noto marchio di intimo, la bella influencer ha informato i fan della particolare scelta che ha fatto per provare a sgrassare la sua cute.

"Visto che stamattina mi hanno messo litri di olio nei capelli, ho pensato di lavarli con questo per provare a sgrassarli", ha fatto sapere la 24enne che in mano aveva il flacone di un noto detersivo che si usa solitamente per lavare i piatti. "Ho usato il sapone per i piatti, poi ho fatto altri due shampoo e devo dire che il risultato è pazzesco", ha aggiunto l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne nei video che in poche ore sono diventati virali sul web.

La risposta della rete all'ultima trovata di Giulia De Lellis

La scelta di Giulia De Lellis di lavare i capelli con un prodotto per i piatti ha fatto sorridere la maggior parte di coloro che hanno visto le sue IG Stories in cui annunciava questa sua "trovata". Sono stati in molti, infatti, a prendere in giro la ragazza con commenti che sono stati pubblicati sui vari social network ieri sera: "Si è sgrassata i capelli col detersivo, ditemi che sto sognando e che non è vero.

Ha mandato in fumo anni di fashion blogger eco-bio. Ha 4 milioni di followers e dice di lavarsi i capelli col sapone per piatti perché pensava di sgrassarsi i capelli".

Tutte queste parole ironiche sono state accompagnate da risate scatenate dalla scelta dell'influencer di eliminare l'olio eccessivo presente sulla sua chioma con un prodotto assolutamente non convenzionale.

La richiesta di aiuto di Giulia De Lellis ai parrucchieri

Dopo aver informato i suoi tanti fan di quello che ha fatto e probabilmente dopo aver letto la reazione sarcastica della maggior parte di loro al suo gesto, Giulia ha deciso di chiedere un parere a chi con i capelli ci lavora tutti i giorni. "Chiedo aiuto ai parrucchieri. Ho lavato i capelli col sapone per i piatti ed ora sono bellissimi. Ho sbagliato o si può fare in situazioni come questa?".

La giovane romana, dunque, non era certa che la sua decisione di usare un detersivo per sgrassare la sua unta chioma fosse quella consigliata dagli esperti, però ci ha tenuto a far sapere ai tanti scettici che il risultato che ha ottenuto è davvero ottimo.

L'ultima trovata della De Lellis, dunque, è diventata virale in pochissime ore: oltre ai commenti che sono stati scritti sui social network sul particolare lavaggio che ha fatto la 24enne ai suoi capelli, sono moltissimi gli articoli che stanno circolando su questo episodio apparentemente poco importante. Qualsiasi cosa faccia o dica la fidanzata di Andrea Damante, però, diventa uno spunto di discussione per gli amanti del Gossip, e anche un banale evento come uno shampoo non convenzionale fa sì che l'influencer sia per ore sulla bocca di tutti.