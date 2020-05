Il Paradiso delle Signore è momentaneamente fermo a causa del periodo di emergenza sanitaria. Nonostante ciò, gli attori protagonisti della soap stanno tenendo compagnia ai propri fan sia attraverso i social sia rilasciando delle interviste. L'ultimo a raccontarsi, in ordine di tempo, è stato Alessandro Cosentini che nella soap daily di Rai 1 interpreta Cosimo Bergamini.

L'attore calabrese è stato raggiunto da TvSerial per spiegare come ha trascorso il periodo di quarantena e le sue emozioni sul set de Il Paradiso delle Signore.

Alessandro Cosentini: 'Da questo periodo ho imparato a resistere'

Alessandro Cosentini nella sua intervista a TvSerial si è soffermato sul periodo di quarantena che tutti abbiamo vissuto in questi mesi, spiegando cosa ha imparato: "Ho imparato a resistere, come tutti, è stata una prova di resistenza.

Ho imparato a stare lontano dalla famiglia e dagli amici che vivono in Calabria. Ho imparato a stare lontano dal mio lavoro. Ho imparato a resistere, ma soprattutto ho imparato a lavare i piatti con una tecnica così sopraffina che se non sfondo come attore potrei darmi al lavaggio dei piatti".

In seguito ha parlato di alcuni progetti che ha dovuto mettere da parte a causa del blocco delle riprese cinematografiche e ha detto che si tratta di due film che doveva girare in Calabria. A tal proposito, ha rivelato che una pellicola si sofferma sul tema del femminicidio, mentre l'altra riguarda la dipendenza dal gioco in cui il protagonista è un uomo ossessionato dal calcio scommesse nella speranza che una cospicua vincita possa cambiargli la vita.

Alessandro Cosentini: ' Ho amato le scene con tensione a Il Paradiso delle Signore'

Alessandro Cosentini ha poi rivelato quali sono i momenti che apprezza di più sul set de Il Paradiso delle Signore: "Mi sono piaciute tante cose perché la qualità del lavoro aumentava sempre di più. Ho amato le scene de Il Paradiso con Riccardo quando Ludovica cerca di far credere a lui e a Cosimo di essere incinta.

Ossia, in quelle situazioni in cui c'è più tensione e dunque più materiale su cui lavorare. Mi entusiasma sempre di più l'idea di essere nel vivo di certe dinamiche de Il Paradiso. Lavoro molto con Ilaria (Rossi, ndr) e c'è una bella alchimia con lei e con gli altri. Spero di continuare a lavorare in questa soap che mi sta aiutando a crescere nel mio lavoro".

Parlando del suo personaggio, Cosimo Bergamini, ha detto che gli piacerebbe che gli capitassero delle esperienze diverse che possano cambiarlo; delle situazioni che magari ne potrebbero mettere in luce un lato artistico. Ad esempio, potrebbe andare in America con Gabriella e darsi alla pop-art con lei, oppure scoprire un talento nascosto soffocato dal padre. Insomma, un cambiamento che gli consentirebbe di avere un'aria più rilassata rispetto a quella attuale.

Alessandro Cosentini: 'Ripartiremo presto'

Alessandro Cosentini ha chiuso l'intervista parlando della possibile ripresa de Il Paradiso delle Signore, e a tal riguardo ha detto: "Io sono sicuro che ripartiremo presto perché la produzione e tutti i vertici Rai stanno lavorando affinché si possa tornare a registrare il prima possibile visto che Il Paradiso delle Signore è un prodotto di qualità ed è entrato ormai nei palinsesti italiani e nelle case degli italiani e non può stare fermo a lungo".

Ha poi voluto ringraziare i fan che gli dimostrano sempre grande affetto attraverso la rete social, dove spesso gli scrivono messaggi che lo riempiono di buoni sentimenti e alcuni, in particolare, sono stati come delle carezze per le belle parole che contenevano.