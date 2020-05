L'ultima puntata de Il segreto, è andata in onda in Spagna solo pochi giorni fa ed ha riservato alcune sorprese. Dalle anticipazioni provenienti dalla tv spagnola infatti, si verrà a conoscenza che vi saranno morti e distruzioni, ma anche un lieto fine che interesserà Matias e Marcela, due dei personaggi più amati della soap tv. La coppia, dopo aver attraversato una profonda crisi che li aveva visti allontanarsi sempre più, riusciranno a ritrovarsi e, nel finale di stagione, appariranno più felici e innamorati che mai, tanto da arrivare a pensare di dare un fratellino o una sorellina alla piccola Camelia.

Anticipazioni Il segreto: lieto fine per Marcela e Matias nel finale di stagione

La dodicesima stagione de Il Segreto come noto, sarà anche quella conclusiva, tanto da suscitare molta attesa nei fan per conoscere il destino dei vari protagonisti di Puente Viejo. In Italia, la puntata finale verrà trasmessa presumibilmente verso la fine dell'anno, mentre in Spagna è andata in onda lo scorso 20 maggio. Dalle indiscrezioni, si viene a sapere che per Matias e Marcela vi sarà un lieto fine, tanto che nel finale di stagione, li vedremo felici e innamorati. La coppia riuscirà quindi a salvare il loro matrimonio che, nelle puntate attualmente in onda in Italia, è invece particolarmente in crisi. Matias ha intrecciato una relazione con Alicia mentre Marcela ha tradito il marito con Tomas, il figlio della marchesa Isabel.

Marcela e Matias salvano il loro matrimonio nel finale de Il segreto

Nel corso dei prossimi mesi quindi, Matias e Marcela metteranno fine alle loro relazioni extraconiugali, dedicandosi anima e corpo al loro matrimonio. La coppia deciderà di lasciarsi il passato alle spalle e di ricostruire piano piano ciò che con il tempo sembrava distrutto.

Dagli spoiler provenienti dalla Spagna Matias e Marcela riusciranno nel loro intento e tra loro sboccerà di nuovo l'amore, ancor più intenso e passionale di un tempo. Grazie anche all'amore che entrambi nutrono per la piccola Camelia, riusciranno quindi a ritrovarsi e prenderanno una importante decisione.

Il segreto, spoiler Spagna: Matias e Marcela decidono di avere un altro figlio

Dalle anticipazioni sul finale di stagione de Il segreto, si viene a conoscenza che Matias dichiarerà tutto il suo amore alla moglie e con lei prenderà una decisione che riguarderà il loro futuro. La coppia infatti, deciderà di avere un altro figlio, regalando così a Camelia un fratellino o una sorellina. Il futuro dei coniugi Castaneda sarà quindi roseo, mentre per altri personaggi il finale de Il segreto riserverà tutt'altro destino. L'ultimo episodio della soap tv iberica infatti, sarà costellato da distruzioni e morti, in primis quelle di donna Francisca e Raimundo che moriranno a seguito dell'esplosione causata da don Filiberto.

Anche Emilia subirà un tragico destino, dato che si verrà a sapere che la madre di Matias è afflitta da un male incurabile e che non le lascerà scampo.

Tutto ciò, come anticipato, andrà in onda in Italia solo a fine 2020 e decreterà la chiusura definitiva de Il segreto che, per ben nove anni, ha tenuto compagnia ai telespettatori di Canale 5.