Si sono concluse da poco le riprese di una nuova puntata di Uomini e donne, e Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le anticipazioni di gran parte di quello che è successo in studio. Sul fronte Over, Gemma Galgani ha conosciuto un suo aspirante corteggiatore di 74 anni e Tina Cipollari non ha perso l'occasione per attaccare entrambi. Guido Ricci, invece, ha lasciato il programma insieme a Federica dopo che gli opinionisti hanno spinto affinché ciò accadesse.

Gemma ritrova il sorriso dopo il rifiuto di Mario

Il 3 novembre negli studi di Uomini e donne si è parlato di nuovo di Gemma, ma stavolta non per il suo controverso rapporto con Mario.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che la dama ha fatto la conoscenza di un signore di 74 anni che la vorrebbe frequentare, e lei ha accettato.

Tina è intervenuta per criticare il cavaliere che ha scritto alla redazione esclusivamente per poter corteggiare Galgani.

Guido e Federica sono andati via in coppia, ma non prima di ricevere pesanti critiche da entrambi gli opinionisti del programma: secondo Sperti e Cipollari, infatti, i due avrebbero dovuto lasciare il parterre da quando hanno reso esclusivo il loro legame, ma lui ha sempre frenato dicendo che non si sentiva pronto.

Pressati dalle parole di Gianni e Tina, alla fine i due hanno deciso di darsi una possibilità lontano dai riflettori.

Salta la sfilata per mancanza di tempo

Sempre nel corso delle riprese di Uomini e donne del 3 novembre, alcuni componenti del parterre hanno conosciuto una o più persone che vorrebbero corteggiarli.

Alessio, ad esempio, ha deciso di frequentare entrambe le signore che sono arrivate in studio per lui, e Federico ha fatto lo stesso con una ragazza.

Tra Agnese e Roberto, invece, procede tutto a gonfie vele, ma per ora non sembrano intenzionati ad andare via insieme.

Visto che il confronto tra Martina, Ciro e Gianmarco ha portato via molto tempo, Maria De Filippi ha deciso di rimandare a un altro giorno la sfilata che era in programma nella registrazione di oggi.

Il primo bacio di Sara

Le anticipazioni che sono trapelate sul trono Classico, invece, riguardano soprattutto il percorso di Sara.

In settimana, infatti, la ragazza è uscita in esterna con Jakub e l'ha baciato: per la giovane questo è stato il primo bacio da quando è nel cast di Uomini e donne.

Cristiana non è rimasta a guardare, anzi ha commentato in modo pungente l'avvicinamento tra il suo ex corteggiatore e la "collega", e questo ha dato il via ad una dura lite tra le due.

Nei giorni scorsi, inoltre, la 22enne siciliana aveva cercato di recuperare la conoscenza con il modello scusandosi con lui in camerino, ma la situazione non è cambiata.