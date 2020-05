La puntata di martedì 26 maggio 2020 del dating show di Canale 5 Uomini e donne ha visto nuovamente protagonista la dama Gemma Galgani, che è stata criticata da Gianni Sperti per la gelosia nei confronti di Nicola Vivarelli, che a sua volta ha rifiutato nuovamente di sentire Valentina Autiero.

Nonostante il giovane 26enne si approdato in trasmissione per corteggiare la dama torinese, la Autiero si è insinuata nel loro rapporto, facendo più di un complimento all’ufficiale di marina.

Nicola rifiuta per la seconda volta il numero di Valentina

Il cavaliere ha dichiarato di non disprezzare il corteggiamento delle altre dame, anche se durante l’ultimo appuntamento del trono over ha rifiutato il numero di Valentina, dichiarando di avere interesse solo per una persona: Gemma.

Ma non è finita qui, perché Nicola ha detto di voler dare alla torinese l’esclusiva, precludendosi così la possibilità di conoscere altre pretendenti. Durante la puntata del 26 maggio 2020 i telespettatori di Uomini e Donne hanno assistito ad un nuovo acceso scontro tra la Autiero e la Galgani; stavolta ad alimentare la discussione sono stati i sospetti di Gemma circa uno scambio di like su Instagram tra Vivarelli e Valentina.

Gianni Sperti sulla gelosia di Gemma

Alla torinese non è andato giù anche il fatto che Valentina ha chiesto a Nicola di potersi sentire privatamente, approfittando del loro ballo. Gianni Sperti non ha però apprezzato la scenata di gelosia della Galgani, che ormai non riesce più a celare la sua gelosia.

Mentre Valentina ha tentato in ogni modo di respingere accuse ed insinuazioni sul suo operato, Gemma ha ribadito il fatto che il comportamento della Autiero è stato a dir poco scorretto, in quanto la romana avrebbe dovuto proporre di sentire Nicola in favore di telecamera e non lontana da queste, durante il ballo.

Gianni è convinto che Gemma stia esagerando, dicendo: "Sei tanto gelosa", per poi aggiungere che dopo questo tipo di reazione la dama non può più dire di portare avanti una conoscenza con Nicola, perché Gemma sembra proprio innamorata.

Le anticipazioni della prossima puntata di Uomini e Donne rivelano che tra i nuovi protagonisti di puntata ci saranno anche Armando Incarnato e Veronica Ursida, ma anche Giovanna Abate e Alchimista, che stavolta dovrebbe arrivare in studio a volto scoperto, quindi rivelando finalmente la sua vera identità.