Genoveva Salmeron, dopo il decesso di Samuel Alday, diventerà la nuova dark-lady della soap Una vita. Dalle anticipazioni spagnole si evince che la donna, dopo aver perso anche il secondo marito Alfredo Bryce, diventerà protagonista di un triangolo amoroso. La Salmeron, infatti, farà di tutto affinché possa convolare a nozze con Felipe Alvarez Hermoso, nonostante questi abbia già una relazione con la domestica Marcia.

Genoveva, però, dopo essere riuscita finalmente a sposarsi con l'avvocato, si ritroverà al centro di una tormentata vicenda. Infatti verrà arrestata dal commissario Mendez con l'accusa di essere la responsabile del delitto di Ursula Dicenta.

Una Vita, spoiler: Felipe rivela a Genoveva di non averla mai amata

Gli spoiler delle puntate già andate in onda in Spagna e che in Italia verranno trasmesse prossimamente, riportano che Genoveva sarà decisa a vendicare la morte del marito Samuel. Innanzitutto, la Salmeron tornerà ad Acacias 38 insieme al nuovo compagno Alfredo Bryce, e si servirà di lui per far cadere in rovina i suoi nemici. Dopo aver causato la crisi tra Rosina e Liberto, Genoveva rimarrà nuovamente vedova. Alfredo, infatti, perderà la vita in casa sua durante una colluttazione con un criminale.

A questo punto, Felipe deciderà di essere sincero con la Salmeron e le dirà di non essere mai stato innamorato di lei, ma di averla usata solo per fare in modo che gli abitanti di Acacias 38 potessero recuperare i loro risparmi.

Le parole di Alvarez Hermoso feriranno profondamente la dark-lady, la quale non riuscirà a capacitarsi del fatto che l'uomo che ama in realtà la disprezza.

La Salmeron cercherà anche di convincere l'avvocato a restarle accanto, ma invano: il cuore dell'uomo, infatti, continuerà a battere per la domestica Marcia.

Arriva Santiago, mentre Alvarez Hermoso accetta di sposare la Salmeron

Ursula proverà a dare forza a Genoveva e le dirà che riuscirà a scoprire l'identità della donna di cui si è innamorato Felipe. L'ex istruttrice, quando apprenderà che l'avvocato prova dei sentimenti per la brasiliana Marcia, non esisterà a minacciarla.

La situazione si complicherà ulteriormente quando Felipe e Marcia decideranno di convolare a nozze. Infatti, proprio nel giorno del matrimonio, mentre saranno in chiesa arriverà Santiago. Si tratta del marito della brasiliana e che quest'ultima credeva ormai deceduto da tempo. Ovviamente, la cerimonia nuziale verrà annullata.

La domestica quindi si vedrà costretta a rinunciare ad Alvarez Hermoso che, ancora sconvolto per l'accaduto, si lascerà consolare dalla Salmeron. Quest'ultima approfitterà del momento di debolezza dell'avvocato per conquistarlo. Felipe, anche se non sarà riuscito ancora a dimenticare del tutto Marcia, accetterà di voltare pagina e di sposarsi con Genoveva.

Mendez arresta Genoveva, il falso marito di Marcia pronto a fuggire

Ursula diventerà la nuova nemica di Genoveva nel momento in cui rivelerà a Felipe che Santiago in realtà è Israel, il fratello gemello del defunto marito di Marcia. L'anziana donna dirà anche all'avvocato che il bambino che Genoveva porta in grembo potrebbe essere proprio del falso Santiago. La Salmeron, dopo essere stata smascherata, non perderà tempo nel vendicarsi della Dicenta, infatti ne organizzerà l'omicidio insieme ad Israel.

Dopo la morte di Ursula, Genoveva cercherà di tendere una trappola ad Agustina, ma il suo piano fallirà perché verrà sorpresa e arrestata dal commissario Mendez con l'accusa di aver assassinato la Dicenta.

Felipe non esiterà nel difendere la moglie, ma il poliziotto gli dirà di avere un testimone che proverebbe la colpa della donna.

Intanto, dopo aver ascoltato la conversazione tra Alvarez Hermoso e Mendez, il finto Santiago si renderà conto che è giunto il momento di lasciare il paese al più presto.