Tempi bui per Ursula nella prossime puntate di Una vita: le anticipazioni degli episodi in onda su Canale 5 tra qualche mese raccontano che la sua patologia mentale, da qualche tempo sopita, inizierà a darle il tormento. Le allucinazioni e i deliri non le lasceranno pace, tanto da portarla ad un punto di non ritorno. Sarà così che la Dicenta si rifugerà nel fanatismo religioso, vestendosi da monaca e pregando giorno e notte.

In uno dei suoi deliri, Ursula confonderà reale ed immaginario, vedendo davanti a sé l'amata Cayetana che, come sempre, la insulterà. Nel frattempo, Marcia soffrirà per l'abbandono di Felipe, tanto da avere una crisi respiratoria.

La Dicenta che, in accordo con Genoveva, sarà intenzionata ad eliminarla per sempre, spererà che il malore le sia fatale.

Le anticipazioni di Una Vita svelano inoltre che Rosina e Liberto torneranno dal matrimonio di Susana felici e con un incarico speciale: accogliere nipote di Armando, che arriverà nel quartierino durante la notte.

Una Vita, nuove puntate: un cuore spezzato

Nei futuri episodi della soap opera in onda su Canale 5, Genoveva riuscirà nel suo intento di avere il cuore di Felipe, sebbene l'Alvarez Hermoso sia innamorato di Marcia. La Salmeron non perderà tempo per organizzare una merenda con i vicini e annunciare il suo fidanzamento ufficiale con l'avvocato.

Mentre stanno passeggiando, Marcia li vedrà scambiarsi un bacio.

Una scena che le spezzerà il cuore e la farà stare talmente male da accusare una crisi respiratoria. Agustina e Cesáreo la porteranno alla pensione per prestarle le prime cure. Mentre la povera brasiliana lotta tra la vita e la morte, Felipe e Genoveva faranno l'amore per la prima volta.

Come riportano le anticipazioni spagnole di Una Vita, Jose continuerà a mentire facendo insospettire Bellita che, indagando, capirà che l'uomo la sta tradendo.

La salute mentale di Ursula peggiorerà ogni giorno di più. In uno dei tanti deliri, sognerà di soffocare Genoveva con un cuscino. A svegliarla dal suo stato allucinatorio sarà proprio la Salmeron, decisamente preoccupata.

Arriva Maite, l'artista che destabilizzerà tutta Acacias

Finalmente arriverà la nipote di Armando.

Nelle trame di Una Vita ci sarà spazio per Maite, una giovane donna molto affascinante e dalle idee moderne. La Zaldua, maestra di disegno, darà scandalo ad Acacias quando intreccerà una relazione amorosa con una sua allieva.

Nel frattempo, Cinta ed Emilio torneranno alla loro grande passione, il teatro. Bellita di certo non ne sarà contenta e, per sfogare la sua rabbia, se la prenderà con Margarita. Maite allestirà la sua prima mostra di quadri e all'evento prenderà parte Camino che, più delle sue opere d'arte, rimarrà affascinata dall'autrice. La giovane chiederà così a sua madre Felicia di poter prendere parte alle lezioni di disegno.

Ursula vede Cayetana nelle prossime puntate di Una Vita

Felipe avrà modo di incontrare Marcia e Santiago nella piazza e pregherà l'uomo di rendere felice la sua ex amante.

Mentre l'avvocato è fuori casa, Genoveva starà per affrontare l'ira e la follia di Ursula. Le anticipazioni di Una Vita svelano che la Dicenta, in preda ad una allucinazione, vedrà Cayetana davanti a lei, mentre la umilia come suo solito.

Dopo qualche istante, la figura di Cayetana sparirà ed Ursula capirà di essere di fronte a Genoveva. Completamente fuori di sé, la Dicenta estrarrà un coltello e ferirà la sua padrona al braccio, per poi scappare dall'appartamento. Poco dopo, Felipe troverà la Salmeron sanguinante a terra e, con il suo intervento, eviterà il peggio. Intanto, della Dicenta non ci sarà traccia.