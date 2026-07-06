Le anticipazioni delle puntate di Un posto a sole che andranno in onda dal 13 al 17 luglio svelano che Viola cercherà di capire cosa la madre provi per Vanni. Ornella si confiderà con la figlia ma un nuovo messaggio dell'uomo le farà avere altri dubbi.

Gianluca scopre della relazione tra il padre ed Anna

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Raitre da lunedì 13 venerdì 17 luglio prendono il via dalle indagini sul furto in casa Ferri che prevederanno l'interrogatorio di Stella, Eduardo e Raffaele. Grillo avrà uno sfogo che rischierà di aggravare da un lato la posizione di Sabbiese ma dall'altro anche la sua carriera.

Stella, ormai sicura di aver perso Eduardo, avrà un momento di crisi. Rosa invece non saprà come bloccare il figlio che è desideroso di vedere lo zio anche se Damiano ha imposto che non avvenga nessun incontro.

Alberto penserà che sia giunto il momento di dire al figlio la verità sul suo rapporto con Anna, ma quest'ultima lo spingerà a rimandare ancora di qualche giorno. Alberto chiederà l'aiuto di Giulia e Luca per poter vivere apertamente la sua storia con Anna ma potrebbe essere ormai troppo tardi. Dopo aver scoperto della relazione tra Anna ed il padre, saranno Lorenza e Nunzio ad aiutare Gianluca a resistere alla tentazione dell'alcol, mente Giulia e Luca accoglieranno il ragazzo alla terrazza.

Anche se preoccupati per l'amico, Nunzio e Rossella partiranno per la Calabria, dove la dottoressa è attesa per un congresso.

Niko e Manuela preoccupati per Jimmy

Dopo l'incontro con il sessuologo, la situazione tra Bice e Sergio non migliorerà e a farne le spese saranno ancora una volta Guido e Mariella. Massaro capirà che seguire le indicazioni del sessuologo sarà un errore e Bice comincerà a domandarsi se non sia colpa sua.

Viola e Ornella incontreranno per caso Vanni e ciò le darà lo spunto per capire cosa la madre prova per l'ex compagno di corso di spagnolo. Ornella si confiderà circa i suoi sentimenti per Vanni con la figlia ma poco dopo un nuovo messaggio dell'uomo la porterà ad interrogarsi per ciò che sente.

Roberto assumerà un nuovo giornalista senza prima consultarsi con Michele. Tra Ferri e Saviani si accenderà un nuovo scontro.

Niko e Manuela incontreranno lo psicologo che Serena e Filippo hanno consigliato per aiutare Jimmy. Preoccupati per l'isolamento del ragazzino, Niko e la moglie fisseranno un incontro con lo psicologo. Una mossa di Jimmy potrebbe però complicare ulteriormente la situazione.

Ornella in crisi per Vanni

Ornella deciderà di assecondare il suo cuore o smetterà di pensare a Vanni? Non è chiaro cosa accadrà tra i due ma è evidente che la dottoressa Bruni vacillerà e che il suo compagno di corso di spagnolo tutto è fuorché una persona di passaggio. Vanni ha lasciato il segno, complice anche la distanza venutasi a creare con il marito Raffaele. Per capire cosa accadrà non resta che attendere le prossime anticipazioni.