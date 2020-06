A Domenica In ha dichiarato di aver chiuso con le donne, ma Stefano De Martino non se ne starebbe affatto con le mani in mano; questo almeno è quello che sostengono alcuni siti di Gossip nelle ultime ore. Sul web, dunque, impazza l'indiscrezione secondo la quale il napoletano sarebbe conteso tra due donne che fanno parte del cast di Made in Sud: Sara la truccatrice e Maria Rosaria la ballerina starebbero aiutando il presentatore a lasciarsi alle spalle la fine del matrimonio con Belen Rodriguez.

News sul privato di Stefano De Martino

Non è passata neppure una settimana da quando Mara Venier ha difeso a spada tratta Stefano De Martino dai tanti gossip che stanno circolando sul suo conto dopo la rottura con Belen.

A chi gli ha dato del discolo che è sempre circondato da donne, la presentatrice di Domenica In ha risposto: "Ma lui le respinge tutte".

"Io sono ateo, non professo più la religione delle donne", ha fatto sapere il chiacchierato 31enne sempre in diretta tv.

Oggi, però, sul web hanno cominciato a circolare delle voci piuttosto interessanti sulla nuova vita da single del bel napoletano: pare che nella più totale riservatezza, l'ex ballerino stia riprendendo a frequentare delle ragazze che fanno parte del suo ambiente.

Il sito Giornalettismo, ad esempio, sostiene che sarebbero addirittura due le persone con le quali si starebbe vedendo Stefano nell'ultimo periodo, entrambe facenti parte del cast di Made in Sud.

Made in Sud 'di fuoco' per Stefano De Martino

Le ragazze che si starebbero contendendo il cuore del neo single De Martino, dunque, secondo Giornalettismo sono una ballerina riccia e una make-up artist di Made in Sud.

Sara e Maria Rosaria, sono questi i nomi delle presunte nuove fiamme di Stefano, che fanno parte del cast del programma che lui sta conducendo per il secondo anno consecutivo.

La truccatrice che si dice sia molto vicina al bel napoletano, inoltre, avrebbe una somiglianza fisica impressionante con Belen Rodriguez, la donna che il 31enne avrebbe lasciato per l'ennesima volta dopo essersi reso conto che i loro caratteri non possono andare d'accordo.

Risale a pochi giorni fa, infatti, la prima intervista ad un settimanale dell'argentina dopo la fine del suo matrimonio: anche se non ha mai nominato direttamente l'ormai ex marito, sulle pagine di Chi la soubrette ha chiarito che non è più disposta a donare il suo prezioso tempo a chi non usa il cuore.

Lavoro e amore per Stefano De Martino

Non è la prima volta che trapela un gossip su un possibile flirt sul posto di lavoro per Stefano De Martino. Chi ha seguito il ragazzo sin dai suoi esordi in televisione, infatti, sicuramente ricorderà che tutte le sue storie d'amore note sono nate proprio davanti alle telecamere.

Emma Marrone e Belen Rodriguez, ad esempio, il napoletano le ha conosciute entrambe nel backstage di Amici (con la prima ha condiviso l'avventura da allievo, con la seconda quella di ballerino professionista del serale), e con loro ha vissuto dei rapporti importanti ma molto mediatici.

Ora che il matrimonio con l'argentina è di nuovo finito, si fa strada l'ipotesi che sia il dietro le quinte di Made in Sud il luogo in cui il presentatore potrebbe ricominciare ad aprirsi all'amore, ma stavolta senza dare troppo nell'occhio.

In molte recenti interviste, infatti, il padre di Santiago ha specificato che non intende più commentare i rumors che circolano sul suo conto perché vorrebbe che si parlasse di lui soltanto per il suo lavoro in tv.

Se Stefano sta davvero frequentando qualcuno dopo aver lasciato la moglie, è stato più bravo e furbo dei paparazzi: per il momento, infatti, non esista nessuna prova che De Martino non ha realmente chiuso con le donne come ha dichiarato da Mara Venier.