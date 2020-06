Armando Incarnato è uno dei cavalieri più chiacchierati di Uomini e donne. Nel rispondere ad alcuni suoi fan su Instagram, il 42enne originario di Napoli ha espresso un commento positivo sulle dame del parterre femminile. Alcuni suoi follower hanno alluso che qualcuna sia nel programma di Maria De Filippi solamente per fare dei teatrini. Al contrario Incarnato ha sostenuto che non tutte sono lì per ottenere visibilità.

Il commento del cavaliere sulle dame di U&D

Armando Incarnato non si è tirato indietro dal rispondere alle critiche di alcuno haters. Alcuni utenti sostengono che il cavaliere sia a Uomini e Donne, solamente per ottenere visibilità.

Al contrario i suoi estimatori sono contenti per il percorso svolto da Incarnato.

Gianni Sperti non crede nella buona fede del 42enne. Tra l'altro prima della fine della trasmissione ha ipotizzato che Incarnato sia fidanzato con una sua ex.

In uno dei suoi ultimi post pubblicati su Instagram Armando Incarnato si è augurato di trovare una persona che da maschio lo faccia diventare un uomo. Al suo indirizzo sono arrivati numerosi commenti: chi lo ha accusato di non essere ancora un uomo e chi lo ha difeso a spada tratta.

Alcuni utenti schierati dalla parte di Armando hanno alluso che le dame del parterre siano a Uomini e Donne solamente per fare dei teatrini e per sponsorizzare i loro prodotti.

A sorpresa il 42enne ha spezzato una lancia a favore di alcune dame: "Non sono tutte uguali". Secondo alcuni Armando Incarnato avrebbe risposto in quel modo, perché starebbe frequentando in gran segreto una delle dame. La realtà invece, potrebbe essere che il cavaliere ha solo fatto una sua considerazione.

Adesso che Uomini e Donne è arrivato alla fine della stagione, solamente gli indizi lasciati sui social dal cavaliere potranno darci una risposta plausibile.

Veronica Ursida chiude a un ritorno di fiamma con Incarnato

Le conoscenze intraprese da Armando Incarnato a Uomini e Donne si sono concluse nel peggiore dei modi.

Ad esempio la frequentazione con Veronica Ursida ha lasciato numerosi strascichi.

Scendendo nel dettaglio, la dama in una recente intervista per il magazine del dating show ha speso delle parole piuttosto negative nei confronti del 42enne. Ursida ha spiegato di non essersi mai riuscita ad aprire con Armando, a causa del comportamento del cavaliere: "Eravamo in pace e subito dopo in guerra".

Inoltre Veronica ha affermato di essere sicura che una volta interrotta la conoscenza con Armando Incarnato, quest'ultimo avesse fatto di tutto per screditarla in trasmissione. Infine, la dama ha escluso a priori un ipotetico ritorno di fiamma: "Non me lo riprenderei mai e poi mai".