In occasione dei nuovi appuntamenti di Beautiful in onda dal 19 al 25 luglio, gli spoiler vedono un momento d'intimità tra Hope Logan e Carter. Ma non è tutto, perché Taylor viene convinta dal suo ex marito a rivolgersi ad un medico ma non intende affatto accettare la sua patologia ed inoltre chiede all'uomo di non rendere pubblica la diagnosi ai suoi figli e a Brooke.

Anticipazioni Beautiful

Le anticipazioni di Beautiful, annunciano un colpo di scena tra Hope e Carter: tra i due infatti, scoppia la passione. Tutto ha inizio quando l'avvocato e direttore della Forrester Creations viene convocato dalla Logan per celebrare i risultati della Hope for the Future.

La vicinanza fra i due fa si che entrambi ammettano che da tempo provano una forte attrazione l'uno per l'altra viste anche le tante cose che hanno in comune. Dopo aver vissuto un momento d'intimità, lo stesso Carter confida alla donna di aver sempre avuto una forte ammirazione nei suoi confronti.

Taylor non riesce ad accettare la malattia

Per quanto riguarda il ritorno di Taylor Hayes, la donna viene convinta dall'ex marito Ridge a rivolgersi ad un medico per capire quale sia il problema di salute che l'affligge. Terminato il consulto la diagnosi rivela che Taylor è affetta dalla sindrome del cuore spezzato, ma la Hayes si rifiuta categoricamente di accettare la sua patologia anche se non è in pericolo di vita come pensava.

Mentre Ridge crede che la sua ex moglie debba mettere al corrente i figli della malattia di cui soffre, la donna lo implora di non dire nulla né ai figli né a Brooke. Ignari delle condizioni di salute della Hayes, Steffy è molto felice del ritorno a Los Angeles della madre mentre Liam crede che Taylor sia molto cambiata rispetto al passato e non riesce a capire se si tratta di un cambiamento positivo o negativo.

Dove e quando seguire la soap americana

I nuovi episodi della soap opera americana vengono trasmessi su Canale 5 dalla domenica al sabato alle ore 13:45/14:00 circa.

In America le trame di Beautiful sono avanti rispetto a ciò che viene trasmessa in Italia.

Tuttavia gli intrighi che legano la storica rivalità tra la famiglia Logan e Spencer continuano a tenere incollati al piccolo schermo gli appassionati.