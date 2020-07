La coppia formata da Sofia e Alessandro sarà una delle protagoniste della seconda puntata di Temptation Island in onda giovedì 9 luglio su Canale 5, in prima serata. Grande attesa nei fan per conoscere gli esiti del primo falò di confronto di questa edizione, richiesto proprio da Alessandro sul finire della scorsa puntata. A mandare su tutte le furie il 47enne perugino sono state alcune dichiarazioni della compagna, la quale avrebbe dichiarato di non averlo mai tradito. Solo con la messa in onda della nuova puntata del docu-reality si scoprirà se Sofia avrà accettato o meno l'invito del fidanzato.

Alessandro chiede il falò anticipato a Sofia

Temptation Island è solo alle battute iniziali e già il clima si sta facendo rovente. Protagonisti tra gli altri la coppia Sofia e Alessandro, con quest'ultimo che nella puntata d'esordio è andato su tutte le furie dopo aver ascoltato alcune dichiarazioni della fidanzata. In particolare Sofia, a colloquio con uno dei single del villaggio, avrebbe smentito di aver avuto una storia parallela con un altro uomo, come invece dichiarato nel video di presentazione della coppia. Tra le altre cose, la donna avrebbe fatto intuire come sia stato invece Alessandro a tradirla ripetutamente. Dichiarazioni che hanno fatto infuriare il fidanzato il quale ha richiesto alla produzione un confronto immediato con la compagna.

Sofia potrebbe aver rifiutato l'invito al falò nella seconda puntata di Temptation Island

Aria tesa nel villaggio sardo di Santa Margherita di Pula dove, come ogni anno, si tengono le registrazioni di Temptation Island. Già nella seconda puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, andrà in scena il primo falò di confronto anticipato richiesto da Alessandro.

Dalla breve clip di anticipazione si vede l'uomo seduto sul tronco di fronte al conduttore, in attesa dell'arrivo di Sofia. La ragazza accetterà l'invito del fidanzato? Da quanto pubblicato su 'Il corriere dell'Umbria', pare che Sofia abbia rifiutato di presentarsi al falò. Sembra infatti che, quello in onda nella seconda puntata, sarà solo il 'primo' dei falò per la coppia che, dunque, potrebbe ritrovarsi in un secondo momento uno di fronte all'altra.

Temptation Island, anticipazioni 9 luglio: Lorenzo Amoruso deluso da Manila

I presupposti perché Sofia non si presenti al primo falò dunque, ci sono tutti. Alessandro, nel corso dell'appuntamento di giovedì 9 luglio, potrebbe restare da solo ad aspettare invano, decidendo comunque di proseguire l'avventura nel villaggio dei fidanzati sino allo scadere dei 21 giorni. Oltre a scoprire se Sofia si presenterà di fronte al fidanzato, nel corso della nuova puntata cominceranno i primi problemi di gelosia per Lorenzo Amoruso. Da quanto pubblicato sulle pagine social ufficiali del programma, l'ex calciatore pare non abbia gradito delle immagini della fidanzata Manila Nazzaro, forse un po' troppo vicina a uno dei tentatori.

Per scoprire cosa succederà anche a questa coppia non resta che attendere la messa in onda della puntata prevista per giovedì 9 luglio in prima serata su Canale 5.