Le trame degli appuntamenti turchi de La forza di una donna in onda nel 2026 su Canale 5 raccontano che Ceyda spingerà Sirin Sarikadi contro una torta appena sfornata che le provocherà delle ustioni sul viso. La figlia di Enver correrà in ospedale per farsi medicare per poi far ritorno a casa dove avrà uno scontro con Sarp.

Ceyda manda Sirin in ospedale

Sirin cercherà di rovinare la festa di circoncisione del piccolo Doruk. Il peggio arriverà però quando la donna inviterà Nezir all'evento. Ceyda aggredirà l'uomo accusandolo della morte di Yeliz per poi avventarsi contro Sirin quando scoprirà che è l'artefice dell'invito.

La figlia di Enver dovrà ricorrere alle cure ospedaliere poiché Ceyda le scaglierà contro una torta appena sfornata che le procurerà delle vistose ustioni al volto. Anche Sarp se la prenderà con Sirin per i problemi causati a Bahar. La ragazza inizierà così a correre per la casa per scappare dalle ire funeste dell'uomo. Sirin finirà per urtare l'anziano incaricato di circoncidere Doruk, l'uomo cadrà a terra e si fratturerà un braccio.

Enver vuole rinchiudere Sarikadi in sanatorio

Le anticipazioni rivelano che Sirin continuerà a provocare Sarp, mostrandogli il cavallino a dondolo che Arif ha regalato a Doruk. L'uomo visibilmente nervoso romperà il giocattolo in mille pezzi sotto lo sguardo di Hatice ed Enver.

Il mattino dopo, quest'ultimo apparirà così nervoso da minacciare di rinchiudere Sirin in sanatorio. La conversazione sarà spiata da Sarikadi, la quale se la prenderà con il padre per poi fare le valige. Hatice cercherà di fermare la secondogenita ma cambierà idea quando darà ad Enver dello stupido. Sirin chiederà ospitalità a Suat ma lui risponderà di no a causa di una promessa fatta a Piril, in procinto di partire per Londra.

Piril ha voluto aggredire Nezir ma è stata fermata da Bahar

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a dicembre su Canale 5, Nezir ha rinchiuso Suat, Sarp e Munir in una stanza della sua tenuta. Cesmeli ha accusato il suocero di averli venduti a Nezir.

Sirin, invece, ha ammesso alla madre che sapeva che Enver lavorava da un fruttivendolo sordo invece che a uno studio medico. La donna ha poi fatto notare ad Emre che il giorno prima stava in compagnia di altre ragazze. Il barista ha invitato la sorellastra di Bahar a cena ma ha dovuto disdire subito dopo per un problema.

Piri, intanto, ha rubato un coltello con l'intenzione di aggredire Nezir ma Bahar l'ha convinta a mantenere i nervi saldi. Infine Ceyda ha seguito Hatice per parlare ad Enver di una cosa importante. La donna ha chiesto al sarto di gestire il bar di Arif, al momento rinchiuso in carcere.