Le trame delle nuove puntate de La Promessa in programma attualmente in Spagna e tra qualche mese su Rete 4 rivelano che Adriano sorprenderà Martina con una cena romantica davanti al camino. Jacobo, invece, farà ritorno alla tenuta mentre Maria continuerà a nascondere a Carlo di essere in attesa di un bambino da lui.

Adriano e Martina si avvicinano durante una cena

Adriano sarà grato a Martina per l'aiuto che gli ha dato negli ultimi mesi. L'uomo deciderà di sorprenderla organizzandole una cena in paese. Sarà il momento perfetto per entrambi di dimenticare i rispettivi problemi e godere della reciproca compagnia.

Il piano dei due verrà meno a causa di una tormenta che li costringerà a far ritorno a La Promessa. Martina e Adriano, a questo punto, ceneranno attorno al camino per asciugarsi dalla pioggia presa durante il viaggio di ritorno. In questa circostanza, la cugina di Manuel e l'uomo dimostreranno di avere un grande feeling, che potrebbe fare da apripista alla nascita di una storia d'amore.

Jacobo fa ritorno a La Promessa

Maria e Carlo, invece, inizieranno a conoscersi un po' meglio, anche se lei continuerà a nascondergli di attendere un figlio da lui. Allo stesso tempo, la domestica apparirà sempre più stanca a causa della gravidanza che sta cercando di nascondere a tutti. Il comportamento della donna non passerà inosservato a Cristobal, che inizierà a tenerla d'occhio.

Il giorno seguente, Jacobo tornerà a La Promessa dopo aver fatto visita ai suoi genitori. Il nobile riabbraccerà Martina, che spererà abbia fatto luce nei propri sentimenti. L'uomo sarà all'oscuro che la cugina di Catalina si è avvicinata pericolosamente ad Adriano nel corso di una cena davanti al camino.

Curro ha confessato ad Alonso di essere suo figlio

Negli ultimi appuntamenti de La Promessa andati in onda a dicembre su Rete 4, Lorenzo ha avuto un furioso litigio con Jana e Curro gli ha impedito di schiaffeggiarla. Santos, invece, è apparso convinto che tra i suoi genitori potesse esserci un ritorno di fiamma.

Intanto Alonso non ha voluto vendere un pianoforte per racimolare del denaro per acquistare beni di prima necessità per la tenuta.

Anche Cruz (Eva Martin) è apparsa contraria alla vendita del castello di Cadice, ritenuto un simbolo dinastico.

Leocadia, invece, ha scoperto che la marchesa ha incolpato lei della morte di Dolores durante un incontro con Jana (Ana Garces). La donna ha organizzato un piano per vendicarsi di Cruz.

Infine Curro ha confessato le sue origini ad Alonso. Il baronetto ha rivelato al marchese di essere suo figlio in quanto frutto della sua storia d'amore con Dolores.