Le trame delle puntate de La forza di una donna, in programma dal 22 al 27 dicembre su Canale 5, rivelano che Emre apprende che Ceyda è madre di Arda grazie ad un viaggio a Yalova. Arif e suo padre Yusuf, invece, vengono rimessi in libertà dopo essere stati accusati ingiustamente della morte di Yeliz.

Emre scopre che Ceyda ha un figlio grazie a un viaggio a Yalova

Piril e suo padre aspetteranno con ansia l'esito dell'incontro tra Munir e Azmi, dal quale dipenderà il loro destino. Allo stesso tempo, Sirin manifesterà a Suat il proprio disappunto per la presenza di Sarp in casa.

Nel contempo, Bahar tornerà a fare la commessa nella caffetteria di Emre. La protagonista raggiungerà poi la sua vecchia abitazione dove prenderà alcuni giocattoli dei figli. In questa circostanza, Cesmeli verrà travolta dai ricordi della sua defunta amica Yeliz.

Hatice, invece, crederà che Emre possa scoprire che è il padre del bambino di Ceyda grazie al viaggio a Yalova. I sospetti della donna diventeranno presto certezze quando il proprietario della caffetteria scoprirà che la cantante è madre di Arda.

Arif e Yusuf escono dal carcere

Le anticipazioni rivelano che Nezir libererà Bahar, Sarp, Nisan e Doruk ma a una condizione. Il cattivo informerà Cesmeli che dovrà privarsi di tutte le agevolazione economiche ottenute con la falsa identità di Alp.

Sarp accetterà di tornare alle sue origini anche se questo comporterà perdere la possibilità di vedere i suoi gemelli.

Ceyda, invece, non accetterà che Bahar abbia raccolto Sarp, reo secondo di lei di aver provocato la morte di Yeliz e l'arresto di Arif. Quest'ultimo tornerà in libertà insieme a suo padre Yusuf. Il barista andrà a trovare Nisan e Doruk a scuola dove incontrerà Sarp all'uscita. I due avranno uno scontro sopra le righe.

Successivamente Azmi consegnerà un pacco a Bahar ma non trovandola a casa lo affiderà a Sirin che apparirà molto curiosa di aprirlo.

Infine Ceyda inviterà ad Arif a casa, dove gli preparerà uno dei suoi piatti preferiti.

Enver ha preso in gestione il bar di Arif con l'aiuto di Ceyda

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a dicembre su Canale 5, Enver ha deciso di prendere la gestione del bar di Arif, in attesa del suo rilascio dal carcere. Ceyda ha aiutato l'uomo nelle varie incombenze giornaliere. Nezir, invece, ha fatto una proposta audace a Bahar e Piril. Il cattivo ha promesso di perdonare Sarp se una di loro sarebbe diventata sua moglie e di trasferirsi a vivere da lui insieme ai figli. Bahar e Piril non sono riuscite a trovare un accordo su questa strana proposta. Nezir ha scelto da solo per poi dirigersi verso la dependance per informare Suat e Sarp.