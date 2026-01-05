Nelle puntate della soap turca La forza di una donna in onda dal 12 al 17 gennaio 2026, Ceyda Karataş (Gökçe Eyüboğlu) accuserà Nezir Korkmaz (Hakan Karahan) dell’omicidio di Yeliz (Ayça Erturan) durante la festa di circoncisione del piccolo Doruk (Ali Semi Sefil).

Sirin minaccia di farla finita

Poco prima della festa di circoncisione di Doruk, Sirin (Seray Kaya) verrà cacciata di casa dal padre Enver (Serif Erol), per averlo infastidito con il suo comportamento. Quest’ultimo farà un passo indietro, appena sua figlia Sirin minaccerà di togliersi la vita.

Intanto, a catturare l’attenzione sarà anche Emre (Ahmet Rifat Sungar), il quale si presenterà a casa di Gulten, la madre di Ceyda, e le chiederà il permesso per recarsi alla festa di Doruk insieme al figlio Arda.

Bahar e Sirin si scontrano, Nezir si presenta alla festa di circoncisione di Doruk

Durante la festa di Doruk si assisterà all’ennesimo scontro tra Bahar (Ozge Ozpirinci) e Sirin. In particolare, dalle anticipazioni, si evince che quest’ultima approfitterà della presenza di Piril (Ahu Yağtu) all’evento, per scatenare la furia della sorellastra. Bahar esigerà delle spiegazioni e si insospettirà, appena Sirin dirà a Piril di inviarle delle fotografie, cioè quelle compromettenti che la ritraggono insieme a Sarp (Caner Cindoruk).

La tensione tra le due sorellastre si intensificherà fino all’arrivo di Nezir [VIDEO], il quale a causa di Sirin, crederà di essere stato invitato da Bahar e Sarp alla cerimonia di circoncisione del piccolo Doruk. [VIDEO]La durissima reazione di Ceyda non si farà attendere, visto che si scaglierà contro Nezir, appena scoprirà che è il responsabile della morte della defunta amica Yeliz.

Riepilogo sull’omicidio di Yeliz

Negli episodi già trasmessi su Canale 5, Nezir aveva organizzato il rapimento di Bahar e dei figli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk, per costringere Sarp, l’assassino di suo figlio Mert, a uscire allo scoperto. Bahar e i bambini sono riusciti a fuggire con Sarp, proprio quando gli uomini di Nezir hanno fatto irruzione nel loro appartamento.

Nel bel mezzo della confusione, Yeliz è stata ferita accidentalmente da un colpo di pistola da uno scagnozzo di Nezir. Mentre Sarp ha messo in salvo la sua precedente famiglia portandola in un rifugio sicuro, Ceyda è sprofondata nella disperazione totale per la morte dell’amica Yeliz. In seguito, Bahar è venuta a conoscenza della tragedia che si è verificata a casa sua, tramite una telefonata con Emre. Dopo essersi infuriata con il marito Sarp, per non averla messa al corrente dell’omicidio della sua amica, Bahar si è sentita responsabile di quanto accaduto.