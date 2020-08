Sono passati più di dieci giorni dall'ultima apparizione in coppia di Giulia De Lellis e Andrea Damante: i fan che già iniziavano a temere qualche risvolto negativo per questo amore, però, possono stare tranquilli. Il settimanale Chi ha interpellato il dj sulle voci che stanno circolando su una possibile crisi in corso tra lui e la fidanzata, e la risposta che ha dato dovrebbe bastare a far rientrare l'allarme. In rete, però, si dice che non solo i due siano lontanissimi ma anche che centrerebbe la madre dell'ex tronista di Uomini e donne, con la quale l'influencer non andrebbe affatto d'accordo.

Il chiarimento di Andrea Damante su Chi

Non si starebbe insinuando nessuna nube in una delle storie d'amore più chiacchierate degli ultimi anni: le voci che stanno impazzando su una possibile crisi in corso tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, infatti, sarebbero infondate.

Questo almeno è quello che si evince dalla breve dichiarazione che il ragazzo ha rilasciato al settimanale Chi, che l'ha interpellato proprio per sapere quanto di vero ci sia dietro ai Gossip che lo vorrebbero per l'ennesima volta lontano dalla compagna.

Al giornalista che gli ha domandato se è vero che lui e l'influencer romana stanno vivendo un periodo difficile, l'ex tronista di Uomini e Donne ha risposto: "Sono tutte cavolate".

All'interno della rubrica della rivista, però, ci si chiede se questa smentita del dj corrisponde alla realtà oppure se la sua è stata soltanto una mossa per rasserenare i sostenitori dei "Damellis" nell'attesa di capire cosa sta veramente accadendo con Giulia.

Giulia e Andrea Damante ancora lontani dopo le vacanze

La presa di posizione di Andrea Damante che ha riportato l'ultimo numero di Chi, dovrebbe mettere a tacere le tante chiacchiere che sono circolate ultimamente sul suo rapporto con la De Lellis.

Le voci di una possibile crisi in corso tra i due ragazzi, infatti, hanno cominciato a farsi strada sui social network dopo che Deianira Marzano si è fatta portavoce di una segnalazione di una persona appartenente al mondo dello spettacolo: pare che non solo i Damellis siano lontanissimi, ma che il dj si a stato visto in compagnia di una misteriosa bionda lo scorso weekend.

Ufficialmente sarebbero gli impegni di lavoro a tenere lontani la romana e il fidanzato, ma anche in queste ore tra i due non c'è stato nessun incontro sebbene non abbiano né suonato in discoteca né posato per qualche shooting.

Come riporta Very Inutil People, infatti, martedì 4 agosto Giulia era in Toscana con un amico per fare dei trattamenti al viso e poi una seduta di shopping, mentre il Dama era a Milano ad allenarsi in palestra.

De Lellis non commenta i gossip sulla storia con Andrea Damante

Da quando sul web si parla di un loro ennesimo allontanamento Giulia e Andrea non si sono affannati a smentire la notizia tramite i social network. Prima che l'ultimo numero di Chi pubblicasse la dichiarazione di Damante sulle "cavolate" che si starebbero dicendo sulla sua vita privata, sia lui sia De Lellis avevano optato per il silenzio.

Le uniche stories che la giovane ha postato su Instagram in questi giorni, ad esempio, sono quelle nelle quali ha spiegato di essere un po' assente dalla rete perché il suo cagnolino Tommaso le ha rosicchiato i cavi di tutti i suoi carica batterie: nessuna spiegazione, invece, è stata data sul gelo che sembrerebbe essere calato tra lei e il fidanzato.

La presa di posizione del dj, però, potrebbe non essere sufficiente per far rientrare una chiacchiera che da quasi dieci giorni si sta facendo strada sui siti di gossip: per provare che tra i Damellis vada davvero tutto bene, forse servirebbe una nuova foto di coppia oppure un video che possa definitivamente tranquillizzare i fan.