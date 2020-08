Charlize Theron è un'attrice, produttrice cinematografica e modella sudafricana molto apprezzata per la sua bellezza e le sue qualità interpretative. Nonostante ciò, la bella quarantaquattrenne è ancora single dopo la relazione con l'attore e regista americano Sean Penn. In un'intervista rilasciata a Diane Von Furstenberg su Spotify in Charge with DVF, Theron ha raccontato di aver trattato l'argomento relazioni sentimentali assieme a sua figlia August. Quest'ultima si è chiesta per quale motivo sua madre non abbia nessun compagno al suo fianco.

Le dichiarazioni di Charlize Theron sulla sua situazione sentimentale

"Hai bisogno di un compagno", queste sono state le parole della piccola August alla madre Charlize Theron. "No, in questo momento sto bene così, non ho bisogno di un fidanzato", è stata la replica dell'attrice hollywoodiana, riportando il dialogo con sua figlia adottiva di 5 anni. Nell'intervista di Diane Von Furstenberg, Theron ha spiegato alla sua bambina che non è necessario avere un uomo accanto per essere felici nella vita. Una lezione piuttosto saggia quella dell'interprete sudafricana, che insegna ai suoi due figli August e Jackson di amare se stessi. Charlize Theron ha inoltre affermato che preferisce rimanere single piuttosto che stare insieme a una persona che non accetta anche i suoi difetti.

Chissà che avrà pensato Sean Penn delle parole dell'ex compagna che lo lasciò per motivi ancora sconosciuti.

Theron su Sean Penn: 'Non lo avrei mai sposato'

In un'intervista rilasciata a The Howard Stern Show, Charlize Theron ha raccontare la sua storia d'amore con Sean Penn, smentendo le voci su un loro probabile matrimonio: "Non siamo andati a vivere insieme e non lo avrei mai sposato".

A quanto pare, però, non è stato Penn a far diventare l'attrice contraria alle nozze: "Non ho mai avuto il desiderio di sposarmi. Per me non c'è nulla di strano, perché si tratta della mia natura" aveva dichiarato Charlize in un'intervista di Glamour.

Gli amori di Charlize Theron: da Stuart Townsend ad Alexander Skarsgard

Charlize Theron è stata legata sentimentalmente a Stuart Townsend, che conobbe nel 2002 sul set di Trapped. I due hanno vissuto per anni tra Los Angeles e l'Irlanda (paese natale di Townsend) per poi lasciarsi definitivamente nel 2010. L'attrice sudafricana ha poi avuto una storia d'amore con Stephen Jenkins, frontman dei Third Eye Blind, mentre circolavano delle voci su delle probabili liaison con Keanu Reeves e Ryan Reynolds.Invece accertata è la storia d'amore con il già citato Sean Penn e quella recente più l'attore svedese Alexander Skarsgard, datata 2018.