Il ritrovamento di Beth farà da apripista a nuovi scenari in Beautiful. Flo finirà in carcere con l'accusa di rapimento e truffa e si ritroverà sola, ripudiata da tutti. In carcere riceverà anche la visita di Steffy la quale non perderà occasione per rinfacciare tutto il male fatto a lei a Liam e Hope. Nonostante la giovane Fulton si dichiari pentita di ciò che ha fatto, Steffy le augurerà di passare molto dietro le sbarre. Dello stesso avviso anche Ridge, il quale dovrà anche impedire che la polizia arresti Thomas per il suo coinvolgimento nella vicenda. Sarà per tale motivo che lo stilista prenderà una decisione inaspettata.

Dalle anticipazioni si scoprirà come Steffy non riuscirà a perdonare nemmeno il fratello Thomas.

Anticipazioni Beautiful: Flo in carcere avrà un faccia a faccia con Ridge

Dalle trame di Beautiful già andate in onda negli Usa a settembre 2019, si viene a sapere che Flo finirà in carcere per la complicità con Reese. Per la giovane saranno momenti difficili, dato che sia la famiglia Logan che i Forrester e gli Spencer, l'avranno ripudiata e non ne vorranno più sapere nulla di lei. L'unica a restarle accanto, la madre Shauna, la quale cercherà di convincere Ridge ad accettare l'accordo di immunità proposto dalla polizia e che potrebbe far uscire Flo di prigione. Stando all'accordo, la ragazza potrebbe tornare in libertà in cambio di preziose informazioni su Reese, ancora latitante.

Ridge però sarà ancora furibondo con Flo per il male fatto ai suoi figli, soprattutto a Steffy, che si sarà dovuta separare con dolore da Beth/Phoebe.

Beautiful, spoiler: Steffy va in carcere da Flo e le urla tutto il suo risentimento

Dopo aver avuto un duro faccia a faccia con Ridge, Flo riceverà la visita anche di Steffy. La giovane Forrester non esiterà sputarle addosso tutto il suo disprezzo.

Steffy le rinfaccerà tutto il male fatto a lei e a tutte le persone vicine a Beth e le augurerà di marcire dietro le sbarre per lungo tempo. A nulla varrà il pentimento mostrato da Flo. Intanto in un'altra stanza Shuana continuerà a supplicante Ridge affinché accetti l'accordo di immunità.

Beautiful, trame Usa: Steffy non perdona nemmeno Thomas

Dando uno sguardo alle anticipazioni made in Usa, si scoprirà che Ridge, a sorpresa, accetterà di firmare l'accordo di immunità che consentirà a Flo di uscire di prigione e lo farà esclusivamente per evitare che anche Thomas finisca in carcere. Tra Steffy e Thomas intanto, i rapporti si saranno interrotti. La ragazza infatti, avrà avuto un duro faccia a faccia con il fratello in ospedale, accusandolo senza mezzi termini di averle rovinato la vita. Steffy non avrà nessuna intenzione di perdonarlo; il dolore per la separazione da Phoebe l'avrà segnata molto, e per lei sarà difficile dimenticare ciò che è accaduto.

Per non perdere nulla di questa avvincente story line, si ricorda che la soap Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi a partire dalle 13:40.

la domenica l'appuntamento è invece alle 14:00.