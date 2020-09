La crisi tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si tinge di nuovi elementi. Il settimanale Chi ha contattato la modella argentina Caterina Bernal per capire come siano andate le cose con l'ex ciclista trentino. Dal racconto della ragazza è emerso che i due si sono scambiati i numeri di telefono e hanno chattato in privato. Inoltre, Caterina ha precisato che il 28enne si è presentato come single.

La versione della Bernal

Nel nuovo numero del settimanale Chi, Caterina Bernal ha fornito la sua versione dei fatti in merito al presunto flirt con Ignazio Moser. La modella argentina ha raccontato di aver conosciuto lo sportivo al Phi Beach, uno dei locali della Costa Smeralda.

A quanto pare Ignazio sarebbe piombato al tavolo della ragazza e si sarebbe presentato come una persona libera sentimentalmente: "Mi ha raccontato che era single".

Nell'intervista con la rivista diretta da Alfonso Signorini, Bernal ha ammesso di avere avuto a che fare con un "corteggiamento serrato". Quella sera tra i due ci sarebbe stato un ballo, ma nessun bacio: "Diciamo no...perchè in quel momento non ho voluto io". Successivamente la modella ha spiegato che, Ignazio le avrebbe lasciato il suo numero di telefono e i due si sarebbero scambiati qualche messaggio privato nella chat di Instagram. Come riferito da Caterina Bernal, Moser di punto in bianco avrebbe iniziato a piazzare dei "like" ad ogni suo post.

Ma non è finita qui, perché la modella ha raccontato di una promessa da parte di Moser: il 28enne dopo gli impegni di lavoro a Lisbona sarebbe voluto andare a Madrid per rivedere la modella. La conoscenza tra i due si sarebbe interrotta perché la crisi tra Ignazio e Cecilia Rodriguez è finita su tutte le riviste di Gossip.

'La sua ex Cecilia ha cercato conferma'

Caterina Bernal ha precisato di non avere mai saputo chi fossero Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. La giovane sarebbe venuta a conoscenza dei due, solamente in un secondo momento dalla varie riviste di cronaca rosa. Durante l'intervista con il settimanale Chi, la modella argentina ha dichiarato di essere stata contattata dalla Rodriguez: "La sua ex Cecilia ha cercato conferma di quanto accaduto tra me e Ignazio".

Caterina ha riferito che da quel momento l'ex ciclista trentino sarebbe sparito. Prima di finire nell'ombra, Ignazio Moser si sarebbe scusato con Bernal per non averla potuta raggiungere a Madrid. Secondo Caterina Bernal, il 28enne si sarebbe sentito in colpa.

Ad oggi si pensa a un ritorno di fiamma in atto tra Ignazio e Cecilia. A questo punto la sorella di Belen e Jeremias potrebbe aver perdonato il suo fidanzato per le attenzioni date alle altre ragazze mentre si trovava in costa smeralda.