Corinne Pino è una delle influencer e Tik toker più famose in Italia, con 177mila follower su Instagram e più di 485mila follower su Tik Tok. In questa intervista rilasciata per Blasting News, Corinne Pino parla della sua passione per il mondo della moda e del suo percorso sui social.

L'intervista

Ciao Corinne, a soli 15 anni sei già tra le tik toker più famose del web, come sei invece nella vita quotidiana? Quali sono i tuoi hobby e le tue passioni?

"Sono proprio come mi vedete, vado a scuola, amo la moda e non ho altri particolari hobby. Condivido sui social gran parte della mia vita, le mie passioni, i miei cani, i miei outfit, la mia famiglia".

Sei una vera e propria star su Tik Tok, com'è iniziato il tuo percorso sui social?

"Per caso e per divertimento, non è stato nulla di serio e programmato. Sono cresciuta molto velocemente ed amo le mie fan come se fossero la mia seconda famiglia".

Come nascono le idee per i tuoi video su TIk Tok?

"Sono abbastanza creativa e curiosa, navigo, cerco e prendo ispirazione da ciò che mi piace".

C'è qualcuno in particolare con cui ti piacerebbe collaborare in futuro?

"Sicuramente mi piacerebbe collaborare con dei Tik toker americani, amo il loro stile, la loro musica e i loro contenuti".

Quali sono i tuoi progetti futuri?

"No spoiler...Vi assicuro che insieme alla mia agenzia ho progetti davvero incredibili e non vedo l'ora di potervi raccontare di più!".

C'è qualche influencer a cui ti ispiri?

"Me ne piacciono molte, ma mi ispiro a poche. non sono italiane le influencer che seguo e non ne ho una in particolare che amo alla follia".

Seguendoti ho potuto notare che hai uno stile davvero unico! Quali sono i tuoi brand di alta moda preferiti?

"Amo molto lo stile di Balmain, Off White e Balenciaga, ma anche le ultime collezioni di Prada e Dior mi piacciono molto".

Com'è stato quest'ultimo anno della tua vita?

"Pieno di sorprese. Mi sono fidanzata e sono maturata molto. Ho imparato che sono poche le persone di cui ti puoi fidare ed ho iniziato ad intraprendere il mio percorso sui social con più consapevolezza. Comunque è stato un anno bellissimo per me, lo vivrei daccapo".

Qual'è, se c'è, la critica che più ti infastidisce?

"Vi dico la verità, non c'è una critica in particolare che mi infastidisce".

Cosa ne pensano i tuoi genitori del tuo percorso?

"Sono fieri di me e mi supportano in ogni mia scelta. Sono davvero fortunata, probabilmente senza la mia famiglia non avrei mai avuto la consapevolezza di ciò che stessi facendo".

Hai qualche consiglio da dare a tutti coloro che vogliono intraprendere come te un percorso sui social?

"Siate sempre voi stessi, non mi sento di consigliare altro. Molti "Influencer" cercano sempre di rappresentare qualcuno che non sono realmente e alla lunga, le persone se ne accorgono. Io sui social sono me stessa al cento per cento e questo viene sicuramente apprezzato da chi mi segue".