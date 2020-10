Nuovo spazio dedicato a Beautiful, la soap opera americana nata da un'idea dei fratelli Bell. Gli spoiler delle nuove puntate provenienti dagli Usa annunciano un accesissimo scontro tra Steffy Forrester e suo fratello. In particolare, la donna accuserà Thomas di averle rovinato la vita a causa dei suoi evidenti problemi psicologici. Per questo motivo, esprimerà la volontà di rinchiuderlo in una casa di cura.

Beautiful: Ridge non vuole lasciare solo Thomas

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve in tv raccontano che all'ospedale Ridge ringrazierà Thomas di essere sfuggito alla morte.

L'uomo, infatti, esprimerà l'intenzione di non lasciarlo solo, sebbene sia profondamente amareggiato dal suo comportamento.

Il confronto amichevole tra padre e figlio sarà interrotto da una telefona di Sanchez, il quale inviterà Forrester senior a raggiungerlo in carcere. Lo stilista rassicurerà il figlio che farà di tutto per non farlo arrestare prima di dirigersi all'incontro con il detective.

Nel frattempo Steffy deciderà di fare una visita al fratello. Quest'ultimo apparirà incredulo e sorpreso dal suo arrivo, tanto da ringraziarla di essere venuta al suo capezzale.

Steffy incolpa il fratello di aver fatto soffrire Hope e Kelly

Le trame della soap opera made in Usa raccontano che la madre di Kelly rivelerà a Thomas di aver provato dispiacere quando ha scoperto del suo drammatico incidente.

Inoltre gli confiderà di non essere venuta prima in clinica in quanto voleva avere la certezza che stesse bene per sfogare contro di lui tutta la sua rabbia.

Il padre di Douglas, a questo punto, cercherà di protestare, ammettendo di aver sbagliato sebbene l'abbia fatto solo per sistemare le loro famiglie.

Ma ecco che Steffy accuserà il fratello di avere molto bisogno d'aiuto. La donna, infatti, gli urlerà in faccia tutto il suo risentimento per aver fatto soffrire Hope e di aver utilizzato suo figlio come esca. Inoltre, lo accuserà di stare facendo patire Kelly in quanto cerca in continuazione Beth/Phoebe.

Steffy vuole rinchiudere Thomas in una casa di cura

Durante il confronto, Steffy andrà su tutte le furie. Difatti, Forrester jr ammetterà di non poter mai perdonare il tradimento di Thomas in quanto ha attraversato un confine, da cui non si può tornare indietro. La madre di Kelly, infatti, sarà sempre più sicura che il fratello sia affetto da una grave patologia mentale, tanto da convincere suo padre Ridge a rinchiuderlo in una casa di cura. Lo stilista ascolterà il consiglio della figlia?

In attesa di conoscere quale sarà il destino di Thomas, si ricorda che la nuova puntata di Beautiful è prevista per il 31 ottobre su Canale 5.