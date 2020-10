Anche questa settimana la soap turca DayDreamer-Le ali del sogno andrà in onda nel weekend. Durante la puntata di sabato 17 ottobre che verrà trasmessa dalle ore 14:40 alle 16:05 circa su Canale 5, ancora una volta l'amore tra i due protagonisti Sanem e Can verrà messo a dura prova.

Le anticipazioni riportano che l'imprenditore italo-francese Enzo Fabri stringerà un accordo con Sanem Aydin in cambio del ritiro della denuncia contro Can Divit. In seguito a questo compromesso, Aylin entrerà in possesso di alcune quote azionarie della Fikri Harika e potrà così continuare a pianificare la sua vendetta.

Infine Leyla deciderà di uscire con Osman.

DayDreamer, trama 17 ottobre: Sanem accetta la proposta di Fabri e Aylin diventa azionista della Fikri Harika

Le anticipazioni di DayDreamer riguardanti la puntata del 17 ottobre evidenziano che l'avvocato di Can gli comunicherà che presto verrà rimesso il libertà. Infatti Enzo ritirerà la denuncia contro il fotografo dietro suggerimento della complice Aylin. Fabri assicurerà a Sanem che il fidanzato potrà lasciare il carcere e che cederà le quote dell'agenzia Fikri Harika, ma solo se lei accetterà l'accordo che le ha proposto. L'imprenditore chiederà ad Aydin di cedergli in cambio i diritti della sua fragranza profumata. La giovane per il bene di Can accetterà il compromesso.

Enzo, in effetti, rinuncerà alle sue quote azionarie dell'agenzia pubblicitaria, ma le girerà ad Aylin, che così entrerà a tutti gli effetti nella ditta dei fratelli Divit.

Spoiler DayDreamer sabato 17 ottobre: Aylin bacia Emre, Leyla contatta Osman

Aylin approderà dunque alla Fikri Harika come socia e così potrà continuare a sabotare l'impresa dall'interno.

Inoltre, intenzionata a riconquistare Emre, approfitterà di un suo momento di distrazione per baciarlo. Leyla assisterà alla scena e, pensando che il fratello minore di Can sia tornato insieme ad Aylin, per ripicca contatterà Osman e gli proporrà di uscire con lei.

Infine la tensione tra Nihat e Mevkibe non accennerà a placarsi.

Dopo i precedenti scontri, la coppia continuerà a litigare aspramente.

Ricordiamo che gli episodi di DayDreamer-Le ali del sogno già trasmessi in televisione su Canale 5 si possono rivedere in replica in streaming. È necessario accedere al sito gratuito Mediaset Play e cliccare sulla sezione dedicata alla serie televisiva turca con Can Yaman (Can Divit) e Demet Ozdemir (Sanem Aydin).