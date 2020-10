Le anticipazioni spagnole di Una vita rivelano che il personaggio Antonito sparirà nel nulla. Il giovane Palacios lascerà Acacias 38 per andare in Marocco per compiere una missione vitale per tutta la Spagna, visto che è cominciata la guerra. All'inizio Lolita farà di tutto per non far partire suo marito, ma alla fine si dovrà arrendere. Questi ultimi due non stanno vivendo un momento particolarmente felice a causa della vicinanza tra Natalia Quesada e Antonito. La new entry riuscirà a conquistare il cuore del giovane Antonito e Lolita verrà a scoprire di questa sua nuova conoscenza. La moglie del Palacios deciderà di mettere fine alla loro storia d'amore e avrà un mancamento quando li vedrà insieme.

La donna verrà trasportata di corsa all'ospedale e scoprirà di avere una brutta malattia. Ma Antonito non perderà la pazienza e riuscirà a far guarire sua moglie da un medico premio nobel.

Spoiler Una vita: Antonito partirà per il Marocco, Lolita non avrà più sue notizie

Nelle prossime puntate spagnole di Una vita Lolita vivrà momenti drammatici all'ospedale. La giovane donna scoprirà di avere una malattia incurabile e che presto potrebbe morire. Ma Antonito non perderà affatto le speranze e deciderà di affidarsi al dottor Ramón y Cajal. Quest'ultimo riuscirà a trovare una cura che riuscirà a salvare la vita di Lolita. Ma quando la donna si sentirà pronta di dare una seconda possibilità a suo marito, succederà qualche cosa che cambierà le loro sorti.

Nello specifico, il Palacios dovrà partire urgentemente in Marocco per svolgere un lavoro importante per salvare la sua nazione.

Una vita, prossimi episodi: Antonito non rientrerà in Spagna dopo aver compiuto la missione in Marocco

Nel corso dei prossimi episodi spagnoli della soap opera Una vita, i Palacios riceveranno una notizia che li getterà nella disperazione: un diplomatico che porterà la sigla A.P.R.

subirà un incidente molto importante nel Nord Africa. Lolita e Ramon rimarranno senza parole e penseranno subito che il diplomatico rimasto ferito nell'incidente possa essere proprio Antonito. Ma subito dopo qualche giorno il ministero annuncerà alla famiglia del Palacios che il loro diplomatico è ancora vivo e quindi non è morto.

Ma la situazione diventerà sempre più tragica quando, in seguito, scopriranno che Antonito non ha fatto ritorno in Spagna insieme a tutti i suoi colleghi. Dunque cosa succederà esattamente al marito di Lolita? Per scoprirlo, bisognerà attendere le prossime puntate spagnole di Una vita che andranno in onda nelle prossime settimane.