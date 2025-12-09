La terza stagione della soap Tv Forbidden Fruit si aprirà con un salto temporale di otto mesi dal momento in cui Ender è stata spinta nelle acque del Bosforo. La donna verrà considerata morta e così sarà anche per Yildiz che, dal giorno dell'aggressione sarà svanita nel nulla. In realtà, la moglie di Halit è viva e vegeta e ricomparirà a sorpresa a villa Argun dopo tanto tempo con un pancione in bella vista: la donna infatti è incinta di otto mesi.

Yildiz scompare dopo l'attentato a Ender

La terza stagione della serie si aprirà con un salto temporale nella narrazione di otto mesi dal momento in cui Ender è stata aggredita da un personaggio misterioso ed è finita priva di sensi nelle acque del Bosforo.

A distanza di tanti mesi, il suo corpo non sarà stato ritrovato e per questo tutti quanti penseranno che Ender sia deceduta. Un altro giallo riguarderà Yildiz, visto che anche di lei non si avranno più notizie dal giorno dell'aggressione a Ender. La sorella di Zeynep avrà fatto perdere le sue tracce e tutto farà pensare che anche lei sia morta o che sia in qualche modo coinvolta nell'attentato alla sua rivale. Le cose non staranno così visto che, nelle puntate iniziali della terza stagione, si scoprirà che Yildiz è viva e vegeta e che si è rifugiata in un luogo segreto per nascondere a tutti di essere incinta.

Yildiz ricompare a villa Argun incinta di otto mesi

Yildiz avrà scelto di sparire appena scoperto di aspettare un bambino da Halit.

Nessuno saprà dove di sta nascondendo, ad eccezione della madre Asuman.

Halit, nel frattempo, feste avrà intrapreso una nuova relazione Şahika e avrà tutta l'intenzione di sposarla. Per farlo però, dovrà attendere ancora qualche mese per poter ottenere il certificato di morte presunta di Yildiz. I piani di Halit andranno all'aria quando Yildiz ricomparirà a sorpresa a villa Argun proprio mentre il marito starà festeggiando il fidanzamento con Sahika. La sorpresa sarà tanta, visto che Yildiz ricomparirà con un pancione di otto mesi annunciando ad Halit che presto diventerà di nuovo padre. L'uomo sarà sconvolto e deciderà di far effettuare un test del Dna per essere certo che il figlio sia suo.

Gli alti e bassi tra Halit e Yildiz in Forbidden Fruit

Il matrimonio tra Yildiz e Halit è sempre stato caratterizzato da alti e bassi con la donna che ha fatto sempre di tutto pur di non perdere i privilegi che le nozze con Argun senior le hanno sempre garantito. L'imprenditore è arrivato al culmine della sopportazione quando il padre di lei Mustafa ha sparato a Erim, facendogli rischiare la vita. Stanco dei problemi causato alla sua famiglia da Yildiz e dai suoi parenti, Halit ha chiesto il divorzio alla moglie la quale, poco dopo, è svanita nel nulla proprio in concomitanza con l'aggressione subita da Ender.