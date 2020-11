Le anticipazioni delle prossime puntate di DayDreamer - Le ali del sogno provenienti dalla Turchia preannunciano che Can Divit (interpretato da Can Yaman) sarà alle prese con la gelosia. L'affascinante fotografo non riuscirà a tenere a freno il fastidio che prova verso Yigit, fratello della sua ex fidanzata Polen ed editore della casa editrice per la quale inizierà a lavorare Sanem. Alcune delle azioni che Can metterà in atto per allontanare la giovane dall'editore, però, gli si ritorceranno contro e avranno l'effetto contrario rispetto a quello desiderato.

Can e Sanem sempre più distanti

Le trame delle puntate turche di DayDreamer annunciano che i due protagonisti della soap saranno sempre più distanti: l'arrivo di Yigit nella vita dei due innamorati complicherà una situazione già resa difficile dalle continue intromissioni di Huma.

Proprio quest'ultima si alleerà con l'editore per farlo avvicinare a Sanem e provare così a porre fine al fidanzamento di Can e Sanem. L'interesse crescente del fratello di Polen nei riguardi della ragazza non sfuggirà al fotografo che non riuscirà a nascondere la propria gelosia.

Dopo aver chiesto a un amico di indagare sulla veridicità delle promesse di Yigit a Sanem circa la possibilità di pubblicare il suo libro in America, la ragazza scoprirà che il fidanzato non si fida dell'editore e non prenderà bene la situazione. Durante la festa di nozze di Leyla ed Emre, Sanem chiederà al fidanzato di fidarsi di lei, affermando che l'unico interesse che prova per Yigit è solo di tipo professionale.

Can presenta un nuovo editore alla fidanzata

Can, però, non riuscirà a fidarsi di Yigit e continuerà ad agire alle spalle di Sanem per cercare di porre fine al rapporto lavorativo fra i due. Per tale ragione, Can chiederà a un amico di raggiungerlo a pranzo mentre si trova con la ragazza. L'amico in questione sarà un editore che proverà a convincere Sanem a collaborare con lui.

L'essere posta di fronte al fatto compiuto farà però andare su tutte le furie la giovane scrittrice, che chiederà in modo irruento a Can di non intromettersi più nei suoi affari di lavoro e lo accuserà di comportarsi nei suoi confronti non come un innamorato ma piuttosto come un 'padrone'.

In ogni caso, l'amore che Sanem prova per Can la spingerà a recarsi da lui con il manoscritto del suo libro che tratta proprio della propria storia d'amore con il fotografo.

La ragazza confesserà al fidanzato che lo pubblicherà solo se avrà il suo consenso visto che si parla di lui. Huma ascolterà la conversazione tra i due e inizierà ad adoperarsi per provare a porre fine alla relazione tra Can e Sanem.