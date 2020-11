Secondo gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 5, durante l'episodio che verrà trasmesso lunedì 30 novembre, Roberta parlerà con la collega Gabriella, nonché coinquilina della ragazza, e le racconterà sia i suoi progetti professionali, legati al trasferimento da Milano a Bologna, che quelli sentimentali. Pellegrino, infatti, dopo aver scoperto che il suo amato Marcello avrà l'intenzione di andare con lei a Bologna, non escluderà la possibilità di sposarsi con lui.

Conti cerca di placare Federico

Durante la trentaseiesima puntata, Federico Cattaneo, scoperto l'arcano riguardo il suo vero padre, deciderà di allontanarsi dall'abitazione in cui viveva con Silvia e Luciano.

Intanto Umberto Guarnieri verrà a conoscenza che il figlio ha veramente scoperto tutta la verità, nonostante il patto stabilito tra le famiglie Cattaneo e Guarnieri. Secondo gli spoiler, la reazione del commendatore e della contessa Adelaide sarà palesemente diversa. L'ingegner Cattaneo, turbato dalla vicenda, deciderà di recarsi dal suo amico Vittorio al grande magazzino. L'uomo avrà decisamente bisogno di parlare e confidarsi con qualcuno e chi meglio del dottor Conti potrà aiutarlo. Quest'ultimo, infatti, prometterà a Luciano che farà di tutto per cercare di parlare con Federico e calmare la sua ira. Cattaneo riuscirà ad accettare il fatto che Umberto è il suo vero padre biologico?

Roberta dirà a Clelia che si trasferirà a Bologna

Nel frattempo al grande magazzino tutti i dipendenti si prepareranno, come ogni anno, ai festeggiamenti del 7 dicembre, in onore di Sant'Ambrogio (patrono della città milanese). A tal proposito, Armando condividerà con Vittorio delle idee che gli saranno venute in mente per organizzare la celebrazione.

Il dottor Conti le approverà? In attesa di scoprirlo, Roberta, sarà euforica per la sua partenza, di conseguenza non riuscirà a tenersi tutto per sé. Deciderà infatti di parlarne anche con le colleghe di lavoro e poi confiderà la novità a Clelia. L'unico a non essere euforico sarà Marcello. Il ragazzo, come visto nella precedente puntata, dopo aver chiarito la tensione con il socio Salvo, è stato messo sotto pressione da Mantovano che, uscito dalla galera, ha chiesto dei soldi al giovane per pagare un debito insoluto.

Pertanto il giovane Barbieri sarà indeciso: da una parte vorrà chiedere a Roberta di sposarlo, dall'altra sembrerà alquanto frenato. Saranno forse i ricatti dell'ex compagno di cella a turbarlo?

Per scoprire come andrà a finire, basterà guardare la puntata che verrà trasmessa lunedì 30 novembre alle ore 15:55 sulla prima rete Rai. Per vedere la replica basterà connettersi sul sito web RaiPlay.