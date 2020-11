Continua su Rai 1 la programmazione settimanale della soap tv italiana "Il Paradiso delle Signore", che vede la collocazione nei palinsesti dal lunedì al venerdì a partire dalle 15:55. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 23 a venerdì 27 novembre, Silvia e Adelaide litigheranno, ma Umberto e Luciano faranno in modo di trovare un accordo per porre fine a tutte le discussioni. Inoltre in sartoria ci sarà grande fermento per l'evento con la ciclista russa Yermolayeva, mentre Marcello e Salvatore avranno delle incomprensioni per la scelta del primo di raggiungere Roberta a Bologna, ma alla fine si chiariranno.

Silvia ha un duro scontro con Adelaide

Nella puntata di "Il Paradiso delle Signore" in onda da lunedì 23 novembre, Stefania sarà sempre più interessata a Federico, mentre Vittorio verrà a sapere da Pietro che Beatrice ha trovato un impiego a Milano. Intanto Roberta comunicherà alle sue colleghe che non andrà a Bologna, ma non saprà che Marcello starà pensando ad un'idea che non le faccia rinunciare alle sue aspirazioni. In tutto questo in sartoria si lavorerà alacremente per l'evento con la Yermolayeva e Gabriella, con il contributo di Cosimo e Agnese, riuscirà a realizzare un abito per donne in bicicletta.

Nell'episodio di martedì 24 novembre, Silvia affronterà Adelaide e avrà con lei un duro scontro.

Luciano avrà finalmente la sua nuova casa e ora sarà libero di poter vivere in serenità con Clelia. Nel frattempo nel Paradiso, Vittorio, in assenza di Marta, si occuperà di fare il fotografo pubblicitario. Questa situazione porterà Pietro ad avere una grande ammirazione verso lo zio.

Umberto e Luciano siglano un patto di riservatezza per Federico

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 25 novembre, in sartoria Irene approfitterà dell'assenza di Gabriella e Agnese per far indossare alle Veneri degli abiti e Vittorio penserà ad un'idea per l'evento di sabato. Intanto Umberto e Luciano, per porre fine alle continue liti tra Adelaide e Silvia, sigleranno un patto di riservatezza nella vicenda che vede coinvolto Federico.

Mentre Silvia e zia Ernesta dialogheranno in merito all'incontro avvenuto a Villa Guarnieri, due orecchie indiscrete ascolteranno tutto.

Nella puntata di giovedì 26 novembre, Marcello non cambierà idea in merito alla partenza per Bologna e confiderà sul fatto che Salvatore capirà la scelta presa. Inoltre Maria parlerà della sua prima volta in bicicletta, quando Rocco le ha fatto da insegnante. La ragazza vorrà tornare a pedalare e chiederà un paio di pantaloni adeguati, che Agnese e la stilista le staranno confezionando. Nel frattempo Marcello non dirà a Roberta che ha deciso di seguirla, ma la ragazza lo verrà a sapere comunque da Laura e Gabriella.

Salvatore e Marcello chiariscono i loro problemi

Secondo le trame di venerdì 27 novembre, Gabriella e Laura proveranno a far riappacificare Salvatore e Marcello. Intanto fallirà il piano ideato da Silvia e zia Ernesta, per capire cosa Stefania ha scoperto su Federico. Infine Vittorio e i suoi collaboratori saranno felici per un titolo di giornale che sponsorizza l'evento del fine settimana, mentre Salvatore e Marcello si chiariranno, ma il Barbieri dovrà risolvere alcuni problemi del passato.