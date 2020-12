Can e Sanem decideranno di sposarsi. Sarà questa la soluzione che la coppia adotterà nelle prossime puntate di DayDreamer per mettere la parola fine all'astio tra Huma e Mevkibe. Le cose, però, non saranno così facili da portare a termine, infatti "l'odio" tra le due donne proseguirà a oltranza e bisognerà fare parecchia attenzione ai soliti piani escogitati da mamma Divit. Intanto anche Leyla e Ayhan dovranno affrontare dei problemi sentimentali che potrebbero sconvolgere le loro vite.

Nozze in vista per Can e Sanem

Le divergenze tra le famiglie Aydin e Divit porteranno Sanem e Can a trovare una soluzione per far sì che le rispettive madri facciano pace.

Sarà proprio la giovane Aydin a proporre qualcosa che "apparentemente" potrebbe porre fine all'astio tra le due famiglie: convolare a nozze il prima possibile.

Can non ci penserà due volte e accetterà subito la proposta di Sanem. Ora l'unico problema sarà come e quando affrontare i rispettivi genitori, ma entrambi saranno intenzionati a farlo subito. Sanem, appena rientrerà a casa, lo comunicherà subito a Leyla e alla ragazza scoppierà il cuore di gioia. Anche Can deciderà di fare lo stesso, infatti lo dirà a Emre.

Mevkibe e Huma 'vittime' di incubi notturni

Can e Sanem proveranno a dare la lieta novella ai genitori, ma non ci riusciranno. Durante la notte Mevkibe e Huma hanno sognato una sorta di scambio di vite che le ha sconvolte: quest'ultima è finita a fare un'umile esistenza, mentre la mamma della giovane Aydin ha sognato di essere una ricca che sperpera i soldi.

Questi sogni le hanno così scioccate che l'astio reciproco è cresciuto a dismisura, ma se da una parte ci sarà una Mevkibe che non riuscirà a "digerire" la mamma di Can come probabile futura consuocera, dall'altra ci sarà una Huma pronta a non arrendersi: non vuole che il figlio finisca "nelle mani" degli Aydin, per questo convocherà Polen per escogitare l'ennesimo piano contro Sanem.

Sei favorevole al rientro a scuola in presenza dal 7 gennaio? Clicca qui, partecipa al nostro sondaggio e vinci un buono Amazon da 50 €

Leyla e Ayhan alle prese con problemi d'amore

Se Sanem sarà entusiasta per la prossima unione con Can, altre due ragazze non se la passeranno per niente bene. Leyla, per esempio, avrà un'altra tipologia di peso sul cuore: la ragazza ha rotto con Osman e non saprà come dire ai genitori che il matrimonio è stato annullato, visto che Nihat e Mevkibe adorano il ragazzo.

Anche Ayhan avrà i suoi problemi da affrontare: a causa di un misunderstanding CeyCey le ha chiesto di sposarlo (la nonna del ragazzo gli ha mandato dei vestiti da cerimonia e lei ha frainteso tutto), ma il ragazzo ha ritrattato tutto, chiedendole di fare una foto "amichevole" vestiti da sposi (da mandare alla nonna), ma la ragazza non la prenderà per niente bene.