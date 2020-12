Nelle puntate di DayDreamer, che andranno in onda prossimamente su Canale 5, Can e Sanem proveranno a stare lontani e a mettere l'orgoglio in primo piano. In realtà, alla prima buona occasione, cercheranno di mettere alla prova la gelosia che provano l'uno nei confronti dell'altra e quella che ci metterà più impegno sarà sicuramente Sanem, che per sedurre il suo Can si trasformerà in una "femme fatale".

Sanem torna alla Fikri Harika per sedurre Can

Nelle prossime puntare di DayDreamer, Can e Sanem decideranno di lasciarsi. Dopo la bugia sul profumo ceduto a Fabbri, il fotografo deciderà di abbandonare Istanbul e accettare un'offerta lavorativa di Polen all'estero.

I due, "in teoria", dovrebbero stare lontani, ma in pratica diventerà quasi impossibile. Reciprocamente proveranno a far credere che ormai gli tiene legati solamente un sentimento amichevole, ma quando faranno finta di ammettere di non essere gelosi, dentro di loro si scatenerà una voglia di rivalsa.

Così entrambi proveranno a sedursi reciprocamente, ma quella che ci metterà più impegno sarà sicuramente Sanem. La ragazza indosserà un abito giallo decisamente provocante e ai piedi porterà delle altissime décolleté e con questa nuova veste deciderà di recarsi in ufficio. L'unico obbiettivo della ragazza sarà quello di far ammettere a Can che in realtà è geloso di lei.

Sanem lascerà tutti gli uomini delle Fikri Harika senza parole, a eccezione di CeyCey che cercherà di proteggerla.

Le ricorderà che dovrebbe vestirsi così solo per il signor Can, ma lei affermerà di non essere più interessata a lui, anche se in realtà non sarà così.

Can e Sanem non si riavvicinano, ma continuano a sentirsi attratti reciprocamente

All'arrivo di Can, Sanem rimarrà incantata e con la scusa di dover prendere qualcosa dal suo ufficio, si recherà da lui.

Anche il fotografo alla sua vista farà fatica a mantenere la concentrazione, verrà soprattutto distratto dal profumo di Sanem (il segno distintivo dell'amore della coppia) che la ragazza indosserà in generosa quantità.

A ogni modo la giovane Aydin cercherà di provocarlo volutamente avvicinandosi a lui. Can distoglierà lo sguardo per non cadere in tentazione, ma in notevole imbarazzo non riuscirà a evitare di guardarle la scollatura.

Nonostante ciò i due non si riavvicineranno, ma rimarranno notevolmente scossi delle sensazioni provate.

Ovviamente i due proseguiranno a provocarsi e lo faranno anche in presenza di Polen e Yigit, durante un workshop di cucina. Questo incontro, però, finirà in maniera inaspettata. Infatti Can deciderà di "rapire" Sanem e di portarla in una casa in montagna, luogo in cui le sorprese non mancheranno.