Continua su Rai 3 la programmazione della Serie TV italiana Un posto al sole, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì a partire dalle 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 21 a venerdì 25 dicembre, Ferri proporrà a Marina e Fabrizio l'acquisto della maggioranza delle quote e i due ragioneranno su questa idea, ormai rimasta l'unica possibilità per salvare i Cantieri dal fallimento. Inoltre, Niko e Susanna capiranno di non poter più tornare insieme e il Poggi accompagnerà Jimmy il giorno di Natale ad un appuntamento speciale.

Niko deve risolvere i problemi d'amore di Ugo

Nella puntata di Un Posto al sole che sarà trasmessa lunedì 21 dicembre, Roberto Ferri invierà un'offerta a Marina e Fabrizio per avere la maggioranza delle quote dei Cantieri, ma i due pur coscienti della grave situazione economica saranno molto dubbiosi su questa cosa.

Susanna e Niko si riavvicineranno e i due ragioneranno all'idea di poter avere un futuro insieme. Intanto, Patrizio dopo che ha subito uno scherzo da Vittorio, finirà per ricambiare tutto.

Nell'episodio di martedì 22 dicembre, Niko si troverà suo malgrado a dover far fronte ai problemi amorosi di Ugo e dovrà impegnarsi molto affinché tutto vada per il meglio. Il Poggi alla fine sarà lui che avrà una bella sorpresa. In tutto questo Ferri, farà di tutto per portare a termine il suo diabolico piano e si rivelerà per l'ennesima volta un disinvolto calcolatore.

L'acquisizione della maggioranza da parte di Roberto provoca dei problemi a Marina e Fabrizio

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 23 dicembre, l'acquisizione della maggioranza delle quote da parte di Roberto non potrà che portare a importanti stravolgimenti, non solo a livello societario, ma anche all'interno di Marina e Fabrizio.

Intanto Niko abbandonerà ogni speranza in merito al proposito di tornare insieme a Susanna e prenderà una scelta importante riguardante l'aspetto professionale.

Nella puntata della vigilia di Natale di giovedì 24 dicembre, tutti saranno indaffarati con i preparativi del cenone e Raffaele si accorgerà che il presepe ha dei difetti che potrebbero mettere a rischio la perfetta riuscita del rito classico dell'usanza natalizia.

Nel frattempo Bianca sarà molto triste a causa dell'assenza dei genitori, mentre Renato prenderà la decisione di fare una sorpresa a Niko.

Niko porta Jimmy ad un appuntamento speciale

In base alle trame degli episodi di venerdì 25 dicembre, Patrizio verrà coinvolto in un'azione per evitare di trascorrere il Natale ad Indica. Niko accompagnerà Jimmy ad uno speciale appuntamento, mentre Alberto farà andare Clara nella sua nuova abitazione.

Infine Ferri avrà un giorno di Natale piuttosto movimentato, in quanto sarà molto combattuto tra l'interesse per Lara e l'unione passata con Marina.