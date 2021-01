Sophie Codegoni sembra essere vicino alla scelta a Uomini e donne. La 19enne a breve, dovrebbe comunicare con chi ha deciso di uscire dal programma tra Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura. Proprio quest'ultimo, sulle pagine del Magazine della trasmissione, ha rilasciato alcune dichiarazioni che fanno intendere che potrebbe anche dire no alla tronista qualora venisse scelto. L'ultima litigata avvenuta tra i due, pare abbia lasciato il segno in Giorgio che non ha nascosto di essere rimasto ferito.

U&D, Giorgio dopo la litigata con Sophie: 'Ho sofferto'

Giorgio Di Bonaventura ha avuto un pesante scontro con Sophie Codegoni nelle recenti puntate di Uomini e donne, tanto da lasciare inviperito lo studio di Maria De Filippi.

Dando uno sguardo alle anticipazioni relative all'ultima registrazione, non ancora andata in onda su Canale 5, si viene a sapere che il giovane e la tronista hanno fatto pace. La forte litigata ha però lasciato il segno, tanto che Giorgio, sulle pagine di U&D Magazine, ha dichiarato di aver sofferto per quanto accaduto. Nel dettaglio, il corteggiatore sembra aver preso le distanze da Sophie, spiegando che la litigata lo ha portato a riflettere tanto e a vedere aspetti della tronista che magari prima non aveva visto.

U&D, Giorgio potrebbe dire 'no' a Sophie

Giorgio Di Bonaventura sin dal suo arrivo a Uomini e donne, si è distinto per il suo carattere deciso, mettendosi in competizione con l'altro corteggiatore Matteo, per conquistare il cuore della giovane Sophie.

Con il passare del tempo e avvicinandosi sempre più al momento della scelta, le cose sembrano essere un po' cambiate rispetto all'inizio. Giorgio, soprattutto dopo l'ultimo scontro con la tronista, è parso ferito ed ora sembra in difficoltà. Oggi riferendosi a Sophie dichiara: "Lei ha un carattere forte, ma a volte sfocia nell'arroganza". Solo crescendo, a detta del corteggiatore, Sophie potrà limare questo aspetto del suo carattere.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Ma ad oggi, è proprio Sophie la ragazza giusta per lui? A questo quesito, Giorgio ha risposto dicendo che vuole al suo fianco una persona decisa, ma non è sicuro che l'idea di carattere forte che ha lui, sia la stessa di Sophie. In caso di scelta potrebbe dirle un bel no?

Sophie vicino alla scelta a U&D, le parole di Giorgio su Matteo

Le dichiarazioni rilasciate da Giorgio sembrano essere un avvertimento per Sophie.

La giovane limerà quell'aspetto del suo carattere che non sembra piacere a Giorgio? In attesa di scoprire quando verrà registrata la scelta, Giorgio ha risposto anche ad alcune domande riguardanti il suo 'rivale' Matteo Ranieri. Di Bonaventura ha sottolineato come i loro caratteri e i loro percorsi all'interno di Uomini e donne siano totalmente differenti. Matteo e Giorgio hanno anche vissuti diversi, motivo per il quale Sophie sceglierà non solo con chi uscire ma anche chi vorrà essere. Parola di Giorgio Di Bonaventura.