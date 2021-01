L'avventura di Tommaso Zorzi nella casa del GF Vip, sembrerebbe essere giunta a conclusione: sono giorni, infatti, che il ragazzo si mostra apatico e per nulla partecipe alla vita tra le mura di Cinecittà. Da quando ha intuito che il reality non finirà l'8 febbraio, l'influencer ha iniziato ad avere attacchi d'ansia e a dirsi pronto a lasciare il gioco in anticipo se dovesse essere confermato il nuovo rinvio della finalissima.

Crisi profonda per Zorzi al GF Vip 5

Anche se non ha ancora avuto la conferma ufficiale da Alfonso Signorini, Tommaso sembra aver capito che il GF Vip non finirà l'8 febbraio come lui e gli altri concorrenti pensavano.

La risposta evasiva che gli è stata data in confessionale da un autore ("Non sappiamo quando finisce") e la faccia perplessa di Samantha sul giorno in cui si concluderà la quinta edizione del reality, hanno fatto cadere il giovane in un profondo sconforto.

Da un paio di giorni, infatti, Zorzi è apatico e passa la maggior parte del tempo a letto: Stefania e Zenga si sono accorti del malessere del compagno, e l'hanno associato alla notizia sul possibile nuovo allungamento del programma.

Orlando ha provato a consolare l'amico, ma fino ad ora nulla è servito a fargli ritrovare il sorriso, neppure un bellissimo messaggio aereo che gli hanno mandato i fan il 16 gennaio: l'influencer ha ingraziato per il bel gesto, ma non ha né esultato né gioito come le altre volte.

Gaia Zorzi dalla parte dei concorrenti del GF Vip

Chi sta convivendo con lui da circa quattro mesi, teme che Tommaso possa abbandonare il gioco in anticipo rispetto al previsto. Gli attacchi d'ansia che sta avendo il giovane da qualche giorno a questa parte, potrebbero essere l'antipasto di un ritiro improvviso dal programma che lo vede tra i protagonisti assoluti dal settembre scorso.

Stefania e Andrea Zenga, dunque, non escludono che Zorzi possa decidere di lasciare la casa senza preavviso, spinto dal malessere che sta vivendo di recente davanti alle telecamere.

Dopo aver visto suo fratello spegnersi giorno dopo giorno tra le mura di Cinecittà, Gaia si è esposta su Twitter per commentare il tutto con una semplice ma significativa emoticon: un cuore spezzato che indica vicinanza a quello che stanno affrontando i vipponi ormai da mesi.

Urla fuori dalla casa del GF Vip anticipano prolungamento

Gli attacchi d'ansia di Tommaso e i crolli emotivi che stanno avendo un po' tutti i concorrenti del GF Vip (soprattutto quelli che sono reclusi da metà settembre), stanno spingendo gran parte degli spettatori a chiedere alla produzione di ripensarci sull'ennesimo allungamento del programma.

Su Twitter, ad esempio, è stato creato l'hashtag "no prolungamento GF" per protestare con la decisione di Mediaset di rimandare di altre tre settimane la finalissima (attualmente prevista per venerdì 26 febbraio).

A spoilerare la notizia che Alfonso Signorini dovrebbe dare a breve ai vipponi, potrebbe essere stata una voce esterna: nel primo pomeriggio di sabato 16 gennaio, infatti, qualcuno si è piazzato fuori dalla casa ed ha cominciato ad urlare con un megafono che l'ultima puntata del reality è di nuovo slittata di qualche tempo.

Gli unici che hanno captato queste grida, sono stati Pierpaolo e Giulia: i due, però, non hanno avuto il tempo di comunicare ai compagni questa news perché sono stati immediatamente chiamati in confessionale. Non si sa ancora se i "prelemi" sono stati ammoniti dagli autori dal raccontare quanto hanno udito dall'esterno, fatto sta che nessuno dei due ha ancora riportato agli altri inquilini l'indiscrezione che potrebbe creare crisi e panico a Cinecittà.