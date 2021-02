Il talent show Amici, condotto da Maria De Filippi e tra i più importanti di tutta la programmazione Mediaset, potrebbe presto sbarcare anche su Amazon Prime Video, piattaforma streaming a pagamento. L'accordo sarebbe stato sancito tra la Fascino, casa di produzione guidata proprio da Maria De Filippi, e il colosso capeggiato dall'imprenditore Jeff Bezos. Nonostante la collaborazione non sia stata ancora ufficializzata, Fanpage riporta che essa riguarderebbe la messa in onda dei daytime.

Le puntate settimanali e serali dovrebbero rimanere su Canale 5

L'accordo che sarebbe stato siglato, comunque, non dovrebbe minare la centralità di Mediaset nella programmazione dello show.

Se, infatti, le strisce quotidiane potrebbero essere trasmesse da Amazon, le puntate settimanali del sabato pomeriggio dovrebbero rimanere su Canale 5. Il canale ammiraglia Mediaset, inoltre, dovrebbe mantenere anche l'esclusiva per la messa in onda delle puntate serali del talent. Tuttavia, non è da escludere che tale collaborazione con Amazon possa in futuro estendersi ulteriormente. Al momento, come già detto, la notizia della partnership non è stata ancora ufficializzata. Di conseguenza, anche i dettagli non sono ancora noti. Dunque, è possibile che nonostante la collaborazione con Amazon, Mediaset possa comunque trasmettere in chiaro una qualche forma di daytime, magari in forma ridotta.

Negli scorsi anni De Filippi provò la collaborazione con Real Time

In attesa di ulteriori notizie sull'accordo con Amazon, è bene ricordare che vi è già un precedente simile per il programma di Maria. Fino alla scorsa edizione, infatti, il talent condotto dalla De Filippi andava in onda con una striscia apposita anche su Real Time. Tale collaborazione è terminata proprio in questa stagione televisiva.

La differenza tra le due collaborazioni, però, riguarda la fruibilità del contenuto per il pubblico: mentre Real Time è un canale gratuito, diverso è il discorso inerente ad Amazon Prime Video, che richiede infatti il pagamento di un abbonamento mensile.

Nelle scorse settimane, durante una intervista rilasciata al Corriere della Sera, Maria De Filippi profetizzò proprio l'accordo che sarebbe stato siglato nelle scorse ore.

Infatti, la conduttrice si era detta convinta del fatto che, nel caso in cui il talent fosse stato trasmesso anche su Amazon, ciò non avrebbe tolto pubblico a Mediaset ma, anzi, ne avrebbe aggiunto. Amazon, dal canto suo, riuscirebbe con tale accordo a garantirsi nel proprio catalogo un programma generalista che potrebbe generare potenzialmente molti nuovi abbonati.