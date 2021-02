La fiction americana Beautiful non smette di sorprendere i milioni di telespettatori che la seguono giornalmente. Le anticipazioni delle nuove puntate in onda durante la settimana dal 22-28 febbraio 2021 rivelano che Hope e Steffy saranno protagoniste di un duro scontro. La giovane Forrester rimprovererà Logan per la verità che le ha nascosto sul fratello. Intanto Ridge presenterà a Brooke i documenti per procedere con il divorzio ma ad un certo punto cercherà di convincere la moglie a recuperare la loro relazione.

Douglas sente la mancanza di Hope

Durante i nuovi episodi di Beautiful, in onda dal 22 al 28 febbraio 2021, Douglas dirà a Liam di sentire la mancanza di Hope.

Intanto Steffy avrà un duro confronto con la giovane Logan dopo la verità che le ha nascosto sul fratello. Thomas infatti cercherà in tutti di vendicarsi di Hope e inizierà a preparare il suo prossimo piano. Nel frattempo Liam e Steffy continueranno a non essere d'accordo sul comportamento del giovane Forrester, quest'ultimo infatti si approfitterà ancora di Douglas per convincere Hope ad accettare l'idea che le ha presentato circa l'affidabilità del piccolo. Successivamente Ridge presenterà tutte le pratiche per il divorzio a Brooke ma succederà qualcosa di inaspettato e che l'uomo non avrà previsto.

Thomas cerca di convincere Shauna

Nel corso delle nuove puntate di Beautiful, Shauna comunicherà a Quinn che Ridge ha deciso di divorziare con la moglie ma proprio in quel momento l'uomo cercherà di convincere Brooke a tornare insieme e recuperare la loro relazione, Ridge farà di tutto per far capire alla moglie di non lasciare che i sentimenti per suo figlio rovinino il loro rapporto.

Brooke inizialmente dirà di non volerne più sapere nulla di Ridge e dopo firmerà decisa i termini della separazione. Poco dopo Eric verrà a sapere da Quinn e Shauna del divorzio di Ridge e Brooke. Il padre di Steffy, dopo la rottura del matrimonio cercherà conforto rivolgendosi a Shauna che saprà come tirargli su il morale. Successivamente Steffy cercherà di consolare il padre mentre Hope sarà alla ricerca di un nuovo stilista, che non sia Thomas, per lavorare alla nuova linea Hope for the Future.

Preoccupato per il padre, Thomas si recherà da Shauna per convincerla a proseguire nella sua relazione con Ridge. Convinta da Liam, Steffy accetterà di scoprire tutta le verità sul fratello, e anche Brooke sarà convinta che il suo ex marito verrà a conoscenza della situazione. Più tardi Liam e Steffy andranno a casa di Vinny ma troveranno Zoe che ne approfitterà per chiedere scusa per le sue trasgressioni di un tempo.

Eric invece rimprovererà Thomas sul rapporto che ha avuto e continua ad avere con Hope.