Nella puntata di ieri 13 febbraio di Amici 20, il cantante Leonardo Lamacchia ha stupito pubblico e coach con un esibizione emozionante che gli è valsa una standing ovation. Anche il suo coach Rudy Zerbi è rimasto senza parole, tanto da esclamare: 'Mi hai fregato'. Poco prima di esibirsi era stato mandato un filmato in cui il cantante confessava di aver avuto problemi di peso e che, sino a quel momento, ne avevano condizionato le esibizioni sul palco.

Leonardo deve convincere Rudy Zerbi nella puntata di Amici del 13 febbraio

Anche nella puntata di Amici andata in onda nel pomeriggio del 13 febbraio su Canale 5, non sono mancati i battibecchi tra i professori.

Rudy Zerbi non era in studio, ma collegato in video. Questo non ha evitato discussioni, in particolare con Anna Pettinelli, la quale si è mostrata ancora una volta molto dura nei giudizi su Esa. In puntata, è stata anche la volta di Leonardo Lamacchia, altro cantante della scuderia di Zerbi, il quale la scorsa volta non gli aveva confermato la maglia. Come noto, sabato scorso, il coach non era rimasto soddisfatto della sua esibizione, tanto da mettere in dubbio la permanenza di Leonardo nella Scuola di Amici.

Amici 20, l'allievo di Rudy Zerbi confessa: 'Pesavo più di 110 kg'

Nella puntata di ieri quindi, Leonardo era chiamato a convincere il suo professore. Rudy gli aveva assegnato una 'sfida', chiamandolo ad esibirsi su due brani molto ritmato, 'A mano a mano' di Rino Gaetano e 'Che vita meravigliosa' di Diodato.

Prima dell'esibizione, Maria De Filippi ha mandato un filmato realizzato in settimana e dove Leonardo ha confessato: "Sono arrivato a pesare più di 110 kg" . Nonostante sia riuscito nel tempo a perdere 30 kg, quei chili in più "li ho ancora nella testa". Motivo questo, che influisce negativamente sulle sue esibizioni.

Amici 20, standing ovation per Leonardo, Rudy: 'Mi hai fregato'

Leonardo si è quindi esibito, stupendo il suo coach e tutto lo studio con una performance emozionante che gli è valsa una standing ovation. Mentre i suoi compagni applaudivano, Rudy Zerbi, visibilmente contento, ha detto: 'Mi hai fregato', confermando la maglia al suo allievo. Rudy ha speso altre belle parole all'indirizzo del 26enne cantante barese: "Hai cuore e sensibilità.

Giocateli fino in fondo".

Intanto, sembra avvicinarsi a grandi passi il Serale di Amici. Ieri in studio, è stata consegnata a tutti i ragazzi la nuova maglia color oro. Inoltre è stato reso noto che, in questa edizione, non vi saranno posti limitati per il Serale, come accaduto negli anni scorsi. Tutti gli allievi quindi, dovranno riuscire a convincere i professori solo grazie al loro talento e alla loro tenacia e, in vista della fase finale dello show, vi saranno prove e sfide sempre più impegnative per i giovani cantanti e ballerini di Amici 20.