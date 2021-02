La storia di Danilo e della figlia Martina raccontata nella serata del 27 febbraio a C'è Posta per te ha suscitato polemiche in studio e nel pubblico a casa. La figlia ha chiuso la busta e nel momento in cui il padre ha perso il controllo ha riso. Immediato l'intervento di Maria De Filippi che, indispettita dall'atteggiamento della giovane, le ha detto: "Non ci vedo niente da ridere". Anche sui social gli utenti hanno condannato Martina ritenendola una ragazza immatura.

C'è posta per te, Danilo chiede scusa alla figlia Martina

Danilo ha chiesto l'aiuto di Maria De Filippi per provare a riallacciare i rapporti con la figlia Martina, incrinatisi dopo che lei si è fidanzata con Francesco.

Il ragazzo, senza un lavoro stabile e, a detta di Danilo, con un atteggiamento avverso nei suoi confronti, è intervenuto in puntata insieme alla madre Katia. Danilo ha cercato di scusarsi sia con la figlia che con Francesco e sua madre, per aver trattato male il ragazzo in passato, dicendosi solo preoccupato per il benessere di Martina che, tra l'altro, è incinta di cinque mesi. L'uomo vorrebbe avere la possibilità di fare il nonno e aiutare i due giovani.

Martina fa perdere la pazienza anche a Maria: 'Non c'è niente da ridere'

"So di aver sbagliato, di essere stato sbrigativo e duro nel giudizio" ha esordito Danilo, ma i toni si sono accesi subito, con un botta e risposta tra l'uomo, Francesco e sua madre. Danilo ha cercato in tutti i modi di giustificarsi e chiedere scusa, rivendicando il diritto di fare il padre e di poter avere la gioia di essere nonno.

La conduttrice, vedendo Danilo in difficoltà, ha provato a far capire a Martina il punto di vista del padre, che non è altro che quello di un uomo preoccupato per il futuro della propria figlia. Martina però, è sembrata non nutrire alcun sentimento verso il genitore, tanto che a un certo punto, si è lasciata andare a una risatina sprezzante, facendo infuriare Maria De Filippi.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La padrona di casa di C'è posta per te, ha lasciato per una volta la sua proverbiale calma e, spazientita, si è rivolta alla giovane: "Non c'è un cavolo da ridere". Martina anche in questo caso è parsa irremovibile chiudendo la busta.

“Ciao Martina, questa situazione mi fa stare tanto male…” Questa è la storia di un padre che vorrebbe recuperare il rapporto con sua figlia! #CePostaPerTe pic.twitter.com/asQKhsgHmM — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 27, 2021

C'è posta per te, i social dalla parte di Maria: 'Brava, non ci vedo niente da ridere'

Maria De Filippi ha cercato allora di convincere Francesco a incontrare quello che dovrebbe diventare a breve il suocero, ma anche il ragazzo non ne ha voluto sapere.

Al termine della messa in onda della puntata, i fan di C'è posta per te hanno commentato sui social quanto appena andato in onda, plaudendo alla reazione di Maria De Filippi. "Brava Maria non ci vedo niente da ridere", scrive qualcuno, mentre altri si dicono certi che tra non molto tempo la ragazzina tornerà dal padre "con la coda tra le gambe".

Purtroppo questa ragazza tornerà a casa dal papà con la coda tra le gambe e un figlio a carico in breve tempo.... — Lorenzo (@zanlor64) February 27, 2021