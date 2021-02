Nella serata di ieri, venerdì 26 febbraio, è andata in scena la semifinale del Grande Fratello Vip. Durante la puntata, uno dei momenti che hanno destato maggiore scalpore e interesse nel pubblico a casa è stato sicuramente quello che ha visto protagonisti Tommaso Zorzi e Dayane Mello, che si sono cimentati in uno scontro verbale. Zorzi, infatti, ha gettato più di un dubbio sull'amore che Dayane ha affermato di provare per Rosalinda, definendola in settimana "mezza lesbica". Espressione, questa, che non è piaciuta al conduttore Alfonso Signorini, che ha sottolineato l'eccessiva durezza delle parole di Zorzi.

Durante il confronto, Signorini ha mostrato all'influencer un tweet di uno spettatore che lo accusava di "rinnegare i bisessuali", gettando il concorrente nello sconforto.

Una clip di qualche mese fa di Dayane ha fatto infuriare Zorzi

Tuttavia, nel corso della puntata, Signorini ha mostrato al pubblico e ai concorrenti un filmato risalente a qualche mese fa in cui Dayane era intenta a parlare con Giacomo Urtis. La modella brasiliana, parlando con l'ex concorrente, si è chiesta come sia possibile per alcuni fidanzarsi con uomini, poi con donne e poi ancora con uomini. Frase che desta, dunque, numerosi dubbi vista la confessione arrivata nello scorso lunedì, in cui la Mello ha ammesso di essere stata innamorata di Rosalinda. Nonostante questo, comunque, dallo studio è arrivata una difesa alla concorrente, con il conduttore che ha più volte sottolineato come la capacità di cambiare idea senza un'apparente logica sia, in realtà, il punto di forza di Dayane.

Tuttavia, Tommaso non è stato in silenzio e ha accusato, in maniera neanche troppo velata, un atteggiamento che tenderebbe a giustificare la concorrente brasiliana: "Mi sembra assurdo che ciò che viene detto dalla Mello venga buttato in caciara sempre, solo perché lei è così e cambia idea, e invece una persona che si è sempre battuta per i diritti poi alla fine debba passare per colui che nega l’esistenza dei bisessuali".

Zorzi, dopo la puntata, parla di 'due pesi e due misure'

Subito dopo la puntata, Tommaso non ha nascosto tutta la sua delusione per quanto avvenuto, conversando con i suoi amici Andrea Zelletta e Stefania Orlando. Zorzi, nascosto sotto le coperte, ha infatti commentato: "Se per una roba del genere mi devo giustificare, allora significa che ho sbagliato io.

Con il mio umore, io mi sono rovinato la semifinale. Dopo cinque mesi e mezzo mi fa girare il ca... Dayane dice le stesse cose che ho detto io, se non peggio, e quella è una battuta. Due pesi e due misure. Se ha cambiato opinione, poi, è anche simpatica". A tali parole (che sembrano essere rivolte al programma e al suo conduttore Signorini) ha risposto Zelletta, che ha manifestato il suo sostegno all'influencer: "So quanto ci tieni e quanto ti possono fare male, ti sei espresso in maniera esaustiva".