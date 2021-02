La scelta di Davide Donadei è andata in onda nella puntata di Uomini e donne del 10 febbraio. Il tronista è uscito dal programma con Chiara Rabbi, decisione che i sostenitori dell'altra corteggiatrice Beatrice non hanno preso bene. Sui social infatti, sono apparsi dei commenti negativi rivolti a Donadei. Quest'ultimo intanto, tornato attivo su Instagram ha postato la prima dolcissima dedica alla neo fidanzata.

Davide Donadei esce da Uomini e donne con Chiara

La puntata di Uomini e donne dedicata alla scelta di Davide Donadei è andata in onda il 10 febbraio, dove il pubblico ha scoperto che il giovane pugliese ha scelto di lasciare la trasmissione di Maria De Filippi con Chiara Rabbi.

In molti sono rimasti stupiti, dato che si aspettavano che la scelta ricadesse su Beatrice Buonocore, ritenuta la ragazza più adatta a lui. Sta di fatto che al cuor non si comanda e i sentimenti hanno portato il tronista verso Chiara.

Uomini e donne, Davide Donadei e la dedica a Chiara: 'Oggi sono felice'

L'ormai ex tronista è tornato attivo su Instagram, dove ha postato questa mattina la prima dedica per Chiara. Nel dettaglio, Davide ha pubblicato uno scatto di loro due insieme con una didascalia che recita: "Credo che la felicità sia un insieme di molti attimi che ti fanno battere il cuore", per poi dire: "Oggi sono felice". Non sono mancati i ringraziamenti alla redazione di Uomini e donne per l'opportunità che gli è stata offerta. "Non riuscirò mai a ringraziarvi abbastanza", ha scritto Davide, ribadendo ancora una volta come in questo momento della sua vita sia molto felice.

Anche Chiara è tornata attiva sui social, dove ha postato le prime stories in compagnia proprio del neo fidanzato Davide e dove i due appaiono felici e sorridenti.

Alcuni utenti criticano la scelta di Davide a U&D: 'Non hai capito niente'

Dopo la messa in onda della puntata della scelta di Davide e Chiara, alcuni utenti hanno mostrato il loro disappunto per il fatto che il tronista non avesse scelto Beatrice Buonocore, ritenuta forse la ragazza più adatta a lui.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Nonostante molti si siano congratulati con la neo coppia, non sono mancati i giudizi negativi, dove molti non credono alla loro genuinità. Sui social c'è chi scrive: "Non hai capito niente", mentre altri si sentono delusi da Davide. Beatrice Buonocore intanto, nella serata del 10 febbraio ha cercato di smorzare un po' i toni, invitando i suoi sostenitori a non insultare né Davide né Chiara.

Durante una diretta Instagram, l'ex corteggiatrice ha voluto comunque ringraziare i suoi follower per la vicinanza dimostrata in questo momento, dove sta cercando di smaltire la delusione per non essere stata scelta da Davide Donadei a Uomini e donne.