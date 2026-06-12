Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit (titolo originale Yasak Elma) in onda dal 14 al 20 giugno 2026 vedranno Ender Celebi alle prese con il momento più buio e doloroso della sua intera esistenza. Kaya e Yigit, dopo aver scoperto che lei non ha mai ceduto le quote della holding, se ne andranno di casa. Marito e figlio taglieranno i ponti con Ender, la quale sarà devastata dalla cosa.

Kaya lascia Ender: lui vuole il divorzio

Nelle puntate in onda sino al prossimo 20 giugno, il castello di bugie messo in piedi da Ender crollerà. Succederà nel momento in cui Kaya scoprirà che la moglie non ha mai donato il 10% delle azioni della holding in suo possesso ai figli, come invece gli aveva fatto credere.

Un tradimento che Kaya non riuscirà a sopportare e che lo porterà a prendere una drastica decisione. L'uomo deciderà di fare le valigie e se ne andrà di casa , annunciando a Ender l'intenzione di chiederle il divorzio. Sarà un duro colpo per la donna, che sarà distrutta dall'idea di aver perso l'unico uomo che l'avesse mai amata davvero.

Anche Yigit se ne va di casa: Ender devastata

Le brutte notizie per Ender non saranno finite, visto che a distanza di pochi giorni, anche il figlio Yigit la abbandonerà. Il ragazzo, dopo aver scoperto l'ennesima macchinazione sotterranea ordita da Ender, la affronterà con parole durissime, accusandola di essere una persona egoista, incapace di amare chiunque al di fuori di se stessa e delle proprie quote societarie.

Ender in lacrime, chiederà perdono ma le sue parole cadranno nel vuoto. Yigit seguirà l'esempio del padre Kaya e volterà definitivamente le spalle alla madre, dichiarando di non voler avere mai più nulla a che fare con lei. Per Ender si concretizzerà lo scenario più temuto: la perdita totale della sua famiglia, un vuoto affettivo immenso che nemmeno il potere oi soldi della holding potranno colmare.

Dove vedere le puntate di Forbidden Fruit

La soap Tv con Ender e Yildiz viene trasmessa quotidianamente su Canale 5 a partire dalle 14:15. La serie tiene compagnia ai telespettatori anche nel weekend con puntate più lunghe, della durata di circa 60 minuti. In alternativa, è possibile recuperare le puntate già trasmesse collegandosi alla piattaforma Mediaset Infinity.